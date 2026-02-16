$43.100.11
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аерації
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
Ексміністру Галущенку повідомили про підозру
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладнень
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аерації
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладнень
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Паради карнавалу в Ріо розпочалися з суперечливої ​​оди Лулі у рік виборів

Київ • УНН

 • 1044 перегляди

На карнавальному параді в Ріо-де-Жанейро представили гігантського робота президента Луїса Інасіу Лули да Сілви. Цей парад викликав критику як передвиборча кампанія напередодні жовтневих виборів.

Паради карнавалу в Ріо розпочалися з суперечливої ​​оди Лулі у рік виборів

Гігантський металевий робот, що зображує бразильського президента Луїса Інасіу Лулу да Сілву, височів над знаменитим проспектом Самбадром у Ріо-де-Жанейро в неділю ввечері на карнавальному параді, який викликав критику за свою данину пам'яті чинному президенту у рік виборів, повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі

Школа самби Academicos de Niteroi розпочала три дні сліпучих парадів з шани Лулі, простежуючи його життя від хлопчика, який виріс у бідності на посушливому північному сході, до металурга, лідера профспілки, а потім президента.

Опозиція розкритикувала парад як завуальовану передвиборчу кампанію перед жовтневими виборами, на яких 80-річний Лула балотується на четвертий термін.

Лула та його дружина Розанжела "Джанджа" да Сілва спостерігали за парадом з однієї з численних VIP-лож, що витягнулися вздовж проспекту.

Серед них були страйкаючі робітники, танцюристи, прикрашені гігантськими лампочками, що символізували доступ до електроенергії, та ті, хто зображував бідних, які отримують допомогу, що також було одою низці проблем "лівих".

Натовп, що сидів вздовж 700-метрової алеї, співав разом із заголовною піснею, обраною Academicos de Niteroi, яка включала запальний приспів, який часто використовують прихильники президента: "Оле, оле, оле, ола; Лула, Лула!"

Паради 12 найкращих шкіл самби міста – запеклі змагання з масивними, анімованими платформами, гучними барабанними секціями та ледь одягненими королевами самби – є візитівкою карнавалу в Ріо.

За пишністю та блиском кожна школа обирає щорічну тему, часто пов'язану з афро-бразильською спадщиною, соціальними чи політичними коментарями, міфологією чи екологічними проблемами.

Парад – перший, присвячений чинному президенту – не згадував про вибори, але не цурався політики.

Заголовна тема параду проголошує "без амністії" – скандування "лівих" проти спроб звільнити колишнього ультраправого президента Жаїра Болсонару від 27-річного тюремного терміну, який він відбуває за планування невдалого державного перевороту.

Експрезидент Бразилії Болсонару почав відбувати 27-річний тюремний термін за спробу держперевороту 26.11.25, 09:54 • 2602 перегляди

А на одній з платформ було зображено велетня-клоуна Бозо у тюремних смужках за ґратами, з масивним браслетом на щиколотці, що є явним посиланням на Болсонару, якого критики часто називали "Бозо".

Болсонару перевели з домашнього арешту до в'язниці до офіційного початку терміну покарання після того, як він спробував зняти браслет моніторингу з щиколотки паяльником.

Виборчий суд Бразилії, TSE, у четвер одноголосно відхилив запити двох опозиційних партій щодо заборони Academicos проводити парад у неділю.

Суд заявив, що не може блокувати парад до його проведення, але попередив, що все ще може провести розслідування після шоу.

У п'ятницю офіс президента попередило посадовців, які відвідують карнавальні заходи, не робити "заяв, які можна охарактеризувати як передвиборчу пропаганду".

Яскраві карнавали і високі багаття: тисячі людей у ​​Європі відсвяткували Вальпургієву ніч01.05.25, 14:53 • 7311 переглядiв

Юлія Шрамко

Світ
Електроенергія
благодійність
Ріо-де-Жанейро