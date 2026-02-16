Паради карнавалу в Ріо розпочалися з суперечливої ​​оди Лулі у рік виборів

Гігантський металевий робот, що зображує бразильського президента Луїса Інасіу Лулу да Сілву, височів над знаменитим проспектом Самбадром у Ріо-де-Жанейро в неділю ввечері на карнавальному параді, який викликав критику за свою данину пам'яті чинному президенту у рік виборів, повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі

Школа самби Academicos de Niteroi розпочала три дні сліпучих парадів з шани Лулі, простежуючи його життя від хлопчика, який виріс у бідності на посушливому північному сході, до металурга, лідера профспілки, а потім президента.

Опозиція розкритикувала парад як завуальовану передвиборчу кампанію перед жовтневими виборами, на яких 80-річний Лула балотується на четвертий термін.

Лула та його дружина Розанжела "Джанджа" да Сілва спостерігали за парадом з однієї з численних VIP-лож, що витягнулися вздовж проспекту.

Серед них були страйкаючі робітники, танцюристи, прикрашені гігантськими лампочками, що символізували доступ до електроенергії, та ті, хто зображував бідних, які отримують допомогу, що також було одою низці проблем "лівих".

Натовп, що сидів вздовж 700-метрової алеї, співав разом із заголовною піснею, обраною Academicos de Niteroi, яка включала запальний приспів, який часто використовують прихильники президента: "Оле, оле, оле, ола; Лула, Лула!"

Паради 12 найкращих шкіл самби міста – запеклі змагання з масивними, анімованими платформами, гучними барабанними секціями та ледь одягненими королевами самби – є візитівкою карнавалу в Ріо.

За пишністю та блиском кожна школа обирає щорічну тему, часто пов'язану з афро-бразильською спадщиною, соціальними чи політичними коментарями, міфологією чи екологічними проблемами.

Парад – перший, присвячений чинному президенту – не згадував про вибори, але не цурався політики.

Заголовна тема параду проголошує "без амністії" – скандування "лівих" проти спроб звільнити колишнього ультраправого президента Жаїра Болсонару від 27-річного тюремного терміну, який він відбуває за планування невдалого державного перевороту.

Експрезидент Бразилії Болсонару почав відбувати 27-річний тюремний термін за спробу держперевороту

А на одній з платформ було зображено велетня-клоуна Бозо у тюремних смужках за ґратами, з масивним браслетом на щиколотці, що є явним посиланням на Болсонару, якого критики часто називали "Бозо".

Болсонару перевели з домашнього арешту до в'язниці до офіційного початку терміну покарання після того, як він спробував зняти браслет моніторингу з щиколотки паяльником.

Виборчий суд Бразилії, TSE, у четвер одноголосно відхилив запити двох опозиційних партій щодо заборони Academicos проводити парад у неділю.

Суд заявив, що не може блокувати парад до його проведення, але попередив, що все ще може провести розслідування після шоу.

У п'ятницю офіс президента попередило посадовців, які відвідують карнавальні заходи, не робити "заяв, які можна охарактеризувати як передвиборчу пропаганду".

Яскраві карнавали і високі багаття: тисячі людей у ​​Європі відсвяткували Вальпургієву ніч