Яскраві карнавали і високі багаття: тисячі людей у ​​Європі відсвяткували Вальпургієву ніч

У багатьох країнах Європи цієї ночі було не до сну. Тисячі людей вийшли на святкування Вальпургієвої ночі, яка вважається однією з наймагічніших у році. Влаштовували карнавали, костюмовані зустрічі і обов’язково палили високі багаття. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle та Radio Prague International.

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У Середні віки існувало повір'я, що в ніч на 1 травня відьми сідали на мітли і зліталися на гірські вершини, де проводили час у диких бенкетах з демонами та дияволом. За традицією, люди перевдягаються цієї ночі в костюми відьом і чортів і прямують вулицями, веселяться і промовляють жартівливі "заклинання".

Основний обряд цієї ночі - вигнання нечисті. Тому в країнах, де відзначають свято, розпалюють великі багаття, в яких спалюють усілякий непотріб, очищаючи простір.

Сусіди збирають сухі гілки з дерев, залишки від різдвяних ялинок, деталі поламаних дерев’яних меблів і зносять на велике "травневе багаття". Вірять, що високим і жвавим вогнем відлякують зиму, щоб передчасно не повернулась, і нечисть.

У Німеччині головний "шабаш" відбувається у Гарці на горі Брокен або, як її ще називають, Блоксберг. Літературну основу для свят заклав Йоганн Вольфганг Гете, описавши бенкет на Брокені у "Фаусті".

У Швеції найгучніші святкування Вальборгу або Вальпургієвої ночі пройшли у Стокгольмі та на Стокгольмському архіпелазі.

Що ж до назви, то вона жодного стосунку до відьом не має. Ніч носить ім'я католицької черниці Святої Вальпургії, яка померла в Німеччині 777 року.