Яркие карнавалы и высокие костры: тысячи людей в Европе отпраздновали Вальпургиеву ночь

Во многих странах Европы этой ночью было не до сна. Тысячи людей вышли на празднование Вальпургиевой ночи, которая считается одной из самых магических в году. Устраивали карнавалы, костюмированные встречи и обязательно жгли высокие костры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle в Telegram.

Детали

В Средние века существовало поверье, что в ночь на 1 мая ведьмы садились на метлы и слетались на горные вершины, где проводили время в диких пирах с демонами и дьяволом. По традиции, люди переодеваются этой ночью в костюмы ведьм и чертей и направляются по улицам, веселятся и произносят шутливые "заклинания".

Основной обряд этой ночи - изгнание нечисти. Поэтому в странах, где отмечают праздник, разжигают большие костры, в которых сжигают всякий хлам, очищая пространство.

Соседи собирают сухие ветки с деревьев, остатки от рождественских елок, детали поломанной деревянной мебели и сносят на большой "майский костер". Верят, что высоким и оживленным огнем отпугивают зиму, чтобы преждевременно не вернулась, и нечисть.

В Германии главный "шабаш" происходит в Гарце на горе Брокен или, как ее еще называют, Блоксберг. Литературную основу для праздников заложил Иоганн Вольфганг Гете, описав пир на Броккене в "Фаусте".

В Швеции самые громкие празднования Вальборги или Вальпургиевой ночи прошли в Стокгольме и на Стокгольмском архипелаге.

Что же касается названия, то оно никакого отношения к ведьмам не имеет. Ночь носит имя католической монахини Святой Вальпургии, которая умерла в Германии в 777 году.