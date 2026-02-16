$43.100.11
Эксклюзив
11:42 • 4564 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
09:37 • 8932 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 15895 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 25283 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 31678 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 60516 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 47935 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 38300 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 35343 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 74602 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Парады карнавала в Рио начались со спорной оды Луле в год выборов

Киев • УНН

 • 8 просмотра

На карнавальном параде в Рио-де-Жанейро представили гигантского робота президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Этот парад вызвал критику как предвыборная кампания накануне октябрьских выборов.

Парады карнавала в Рио начались со спорной оды Луле в год выборов

Гигантский металлический робот, изображающий бразильского президента Луиса Инасиу Лулу да Силву, возвышался над знаменитым проспектом Самбадром в Рио-де-Жанейро в воскресенье вечером на карнавальном параде, который вызвал критику за свою дань памяти действующему президенту в год выборов, сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

Школа самбы Academicos de Niteroi начала три дня ослепительных парадов с дани уважения Луле, прослеживая его жизнь от мальчика, выросшего в бедности на засушливом северо-востоке, до металлурга, лидера профсоюза, а затем президента.

Оппозиция раскритиковала парад как завуалированную предвыборную кампанию перед октябрьскими выборами, на которых 80-летний Лула баллотируется на четвертый срок.

Лула и его жена Розанжела "Джанджа" да Силва наблюдали за парадом из одной из многочисленных VIP-лож, вытянувшихся вдоль проспекта.

Среди них были бастующие рабочие, танцоры, украшенные гигантскими лампочками, символизировавшими доступ к электроэнергии, и те, кто изображал бедных, получающих помощь, что также было одой ряду проблем "левых".

Толпа, сидевшая вдоль 700-метровой аллеи, пела вместе с заглавной песней, выбранной Academicos de Niteroi, которая включала зажигательный припев, часто используемый сторонниками президента: "Оле, оле, оле, ола; Лула, Лула!"

Парады 12 лучших школ самбы города – ожесточенные соревнования с массивными, анимированными платформами, громкими барабанными секциями и едва одетыми королевами самбы – являются визитной карточкой карнавала в Рио.

За пышностью и блеском каждая школа выбирает ежегодную тему, часто связанную с афро-бразильским наследием, социальными или политическими комментариями, мифологией или экологическими проблемами.

Парад – первый, посвященный действующему президенту – не упоминал о выборах, но не чурался политики.

Заглавная тема парада провозглашает "без амнистии" – скандирование "левых" против попыток освободить бывшего ультраправого президента Жаира Болсонару от 27-летнего тюремного срока, который он отбывает за планирование неудачного государственного переворота.

Экс-президент Бразилии Болсонару начал отбывать 27-летний тюремный срок за попытку госпереворота26.11.25, 09:54 • 2602 просмотра

А на одной из платформ был изображен великан-клоун Бозо в тюремных полосках за решеткой, с массивным браслетом на щиколотке, что является явной отсылкой к Болсонару, которого критики часто называли "Бозо".

Болсонару перевели из домашнего ареста в тюрьму до официального начала срока наказания после того, как он попытался снять браслет мониторинга с щиколотки паяльником.

Избирательный суд Бразилии, TSE, в четверг единогласно отклонил запросы двух оппозиционных партий о запрете Academicos проводить парад в воскресенье.

Суд заявил, что не может блокировать парад до его проведения, но предупредил, что все еще может провести расследование после шоу.

В пятницу офис президента предупредил должностных лиц, посещающих карнавальные мероприятия, не делать "заявлений, которые можно охарактеризовать как предвыборную пропаганду".

Яркие карнавалы и высокие костры: тысячи людей в Европе отпраздновали Вальпургиеву ночь01.05.25, 14:53 • 7311 просмотров

Юлия Шрамко

