Парады карнавала в Рио начались со спорной оды Луле в год выборов

Гигантский металлический робот, изображающий бразильского президента Луиса Инасиу Лулу да Силву, возвышался над знаменитым проспектом Самбадром в Рио-де-Жанейро в воскресенье вечером на карнавальном параде, который вызвал критику за свою дань памяти действующему президенту в год выборов, сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

Школа самбы Academicos de Niteroi начала три дня ослепительных парадов с дани уважения Луле, прослеживая его жизнь от мальчика, выросшего в бедности на засушливом северо-востоке, до металлурга, лидера профсоюза, а затем президента.

Оппозиция раскритиковала парад как завуалированную предвыборную кампанию перед октябрьскими выборами, на которых 80-летний Лула баллотируется на четвертый срок.

Лула и его жена Розанжела "Джанджа" да Силва наблюдали за парадом из одной из многочисленных VIP-лож, вытянувшихся вдоль проспекта.

Среди них были бастующие рабочие, танцоры, украшенные гигантскими лампочками, символизировавшими доступ к электроэнергии, и те, кто изображал бедных, получающих помощь, что также было одой ряду проблем "левых".

Толпа, сидевшая вдоль 700-метровой аллеи, пела вместе с заглавной песней, выбранной Academicos de Niteroi, которая включала зажигательный припев, часто используемый сторонниками президента: "Оле, оле, оле, ола; Лула, Лула!"

Парады 12 лучших школ самбы города – ожесточенные соревнования с массивными, анимированными платформами, громкими барабанными секциями и едва одетыми королевами самбы – являются визитной карточкой карнавала в Рио.

За пышностью и блеском каждая школа выбирает ежегодную тему, часто связанную с афро-бразильским наследием, социальными или политическими комментариями, мифологией или экологическими проблемами.

Парад – первый, посвященный действующему президенту – не упоминал о выборах, но не чурался политики.

Заглавная тема парада провозглашает "без амнистии" – скандирование "левых" против попыток освободить бывшего ультраправого президента Жаира Болсонару от 27-летнего тюремного срока, который он отбывает за планирование неудачного государственного переворота.

Экс-президент Бразилии Болсонару начал отбывать 27-летний тюремный срок за попытку госпереворота

А на одной из платформ был изображен великан-клоун Бозо в тюремных полосках за решеткой, с массивным браслетом на щиколотке, что является явной отсылкой к Болсонару, которого критики часто называли "Бозо".

Болсонару перевели из домашнего ареста в тюрьму до официального начала срока наказания после того, как он попытался снять браслет мониторинга с щиколотки паяльником.

Избирательный суд Бразилии, TSE, в четверг единогласно отклонил запросы двух оппозиционных партий о запрете Academicos проводить парад в воскресенье.

Суд заявил, что не может блокировать парад до его проведения, но предупредил, что все еще может провести расследование после шоу.

В пятницу офис президента предупредил должностных лиц, посещающих карнавальные мероприятия, не делать "заявлений, которые можно охарактеризовать как предвыборную пропаганду".

Яркие карнавалы и высокие костры: тысячи людей в Европе отпраздновали Вальпургиеву ночь