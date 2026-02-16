Парады карнавала в Рио начались со спорной оды Луле в год выборов
На карнавальном параде в Рио-де-Жанейро представили гигантского робота президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Этот парад вызвал критику как предвыборная кампания накануне октябрьских выборов.
Гигантский металлический робот, изображающий бразильского президента Луиса Инасиу Лулу да Силву, возвышался над знаменитым проспектом Самбадром в Рио-де-Жанейро в воскресенье вечером на карнавальном параде, который вызвал критику за свою дань памяти действующему президенту в год выборов, сообщает AFP, пишет УНН.
Школа самбы Academicos de Niteroi начала три дня ослепительных парадов с дани уважения Луле, прослеживая его жизнь от мальчика, выросшего в бедности на засушливом северо-востоке, до металлурга, лидера профсоюза, а затем президента.
Оппозиция раскритиковала парад как завуалированную предвыборную кампанию перед октябрьскими выборами, на которых 80-летний Лула баллотируется на четвертый срок.
Лула и его жена Розанжела "Джанджа" да Силва наблюдали за парадом из одной из многочисленных VIP-лож, вытянувшихся вдоль проспекта.
Среди них были бастующие рабочие, танцоры, украшенные гигантскими лампочками, символизировавшими доступ к электроэнергии, и те, кто изображал бедных, получающих помощь, что также было одой ряду проблем "левых".
Толпа, сидевшая вдоль 700-метровой аллеи, пела вместе с заглавной песней, выбранной Academicos de Niteroi, которая включала зажигательный припев, часто используемый сторонниками президента: "Оле, оле, оле, ола; Лула, Лула!"
Парады 12 лучших школ самбы города – ожесточенные соревнования с массивными, анимированными платформами, громкими барабанными секциями и едва одетыми королевами самбы – являются визитной карточкой карнавала в Рио.
За пышностью и блеском каждая школа выбирает ежегодную тему, часто связанную с афро-бразильским наследием, социальными или политическими комментариями, мифологией или экологическими проблемами.
Парад – первый, посвященный действующему президенту – не упоминал о выборах, но не чурался политики.
Заглавная тема парада провозглашает "без амнистии" – скандирование "левых" против попыток освободить бывшего ультраправого президента Жаира Болсонару от 27-летнего тюремного срока, который он отбывает за планирование неудачного государственного переворота.
А на одной из платформ был изображен великан-клоун Бозо в тюремных полосках за решеткой, с массивным браслетом на щиколотке, что является явной отсылкой к Болсонару, которого критики часто называли "Бозо".
Болсонару перевели из домашнего ареста в тюрьму до официального начала срока наказания после того, как он попытался снять браслет мониторинга с щиколотки паяльником.
Избирательный суд Бразилии, TSE, в четверг единогласно отклонил запросы двух оппозиционных партий о запрете Academicos проводить парад в воскресенье.
Суд заявил, что не может блокировать парад до его проведения, но предупредил, что все еще может провести расследование после шоу.
В пятницу офис президента предупредил должностных лиц, посещающих карнавальные мероприятия, не делать "заявлений, которые можно охарактеризовать как предвыборную пропаганду".
