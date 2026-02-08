Вибори в Португалії: соціаліст Антоніу Жозе Сегуру здобув переконливу перемогу над ультраправою опозицією

Фото: Bloomberg

У неділю, 8 лютого, в Португалії відбувся другий тур президентських виборів, за результатами якого перемогу здобув кандидат від Соціалістичної партії Антоніу Жозе Сегуру. За даними підрахунку понад 96% голосів, поміркований політик набрав близько 66-70% підтримки, перемігши лідера ультраправої партії "Чега" Андре Вентуру, який отримав близько 30-34% голосів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ці вибори стали першим випадком за останні сорок років, коли для визначення переможця знадобився другий тур. 63-річний Антоніу Жозе Сегуру, досвідчений дипломат і колишній лідер соціалістів, побудував свою кампанію на обіцянках інституційної стабільності та захисту демократичних цінностей. Його впевнений результат свідчить про запит суспільства на збалансовану політику на тлі зростання популістських настроїв у Європі.

Попри поразку, Андре Вентура продемонстрував значне зростання підтримки порівняно з минулорічними загальними виборами. Його кампанія базувалася на антиістеблішментській риториці та жорсткій критиці міграційної політики, що дозволило йому стати першим ультраправим кандидатом в історії Португалії, який пройшов до фінального етапу президентських перегонів.

Повноваження нового президента та політичні перспективи

Хоча роль президента в Португалії є значною мірою церемоніальною, він має стратегічно важливе право розпускати парламент та призначати дострокові вибори. Перемога Сегуру, ймовірно, допоможе знизити напруженість у країні та забезпечити стабільну співпрацю з правоцентристським урядом прем'єр-міністра Луїса Монтенегро. Новообраний голова держави вже заявив про готовність стати "президентом для всіх португальців" та діяти як посередник між різними політичними силами.

Явка у другому турі була дещо нижчою за прогнозовану і становила близько 50% через складні погодні умови – шторм "Марта", що накрив країну цими вихідними. Офіційна інавгурація нового президента має відбутися найближчим часом, після чого він змінить на посаді Марсело Ребелу де Соузу, який очолював країну протягом останнього десятиліття.

