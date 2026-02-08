Вибори в Португалії: соціаліст Антоніу Жозе Сегуру здобув переконливу перемогу над ультраправою опозицією

$43.140.00
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
17:37 • 11810 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
16:39 • 16016 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 18128 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 20635 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 19444 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 13877 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 11878 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 24228 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 38214 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
Рубрики
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Мелоні назвала "ворогами Італії" учасників протестів під час Олімпіади8 лютого, 12:07 • 4932 перегляди
Київщина повертається до графіків, енергетики стабілізували ситуацію - ДТЕКPhoto8 лютого, 13:46 • 6338 перегляди
Енергетична інфраструктура росії є законною ціллю для військових ударів - Зеленський8 лютого, 15:26 • 4454 перегляди
Київ під атакою балістики, лунають вибухи - мер8 лютого, 15:32 • 14757 перегляди
Індія долучилась до війни з "тіньовим флотом" і затримала три танкери - ЗМІVideo18:41 • 7948 перегляди
Публікації
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 27695 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 49075 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 67841 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 61679 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 62270 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Луїш Монтенегру
Марселу Ребелу де Соза
Актуальні місця
Україна
Село
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Київська область
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 24375 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 38333 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 39922 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 48473 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 51148 перегляди
Вибори в Португалії: соціаліст Антоніу Жозе Сегуру здобув переконливу перемогу над ультраправою опозицією

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Антоніу Жозе Сегуру здобув перемогу у другому турі президентських виборів у Португалії, набравши 66-70% голосів. Він обійшов ультраправого кандидата Андре Вентуру, який отримав 30-34% підтримки.

Вибори в Португалії: соціаліст Антоніу Жозе Сегуру здобув переконливу перемогу над ультраправою опозицією
Фото: Bloomberg

У неділю, 8 лютого, в Португалії відбувся другий тур президентських виборів, за результатами якого перемогу здобув кандидат від Соціалістичної партії Антоніу Жозе Сегуру. За даними підрахунку понад 96% голосів, поміркований політик набрав близько 66-70% підтримки, перемігши лідера ультраправої партії "Чега" Андре Вентуру, який отримав близько 30-34% голосів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ці вибори стали першим випадком за останні сорок років, коли для визначення переможця знадобився другий тур. 63-річний Антоніу Жозе Сегуру, досвідчений дипломат і колишній лідер соціалістів, побудував свою кампанію на обіцянках інституційної стабільності та захисту демократичних цінностей. Його впевнений результат свідчить про запит суспільства на збалансовану політику на тлі зростання популістських настроїв у Європі.

Повністю та беззастережно: Трамп відкрито підтримав Орбана на майбутніх виборах в Угорщині05.02.26, 20:47 • 5509 переглядiв

Попри поразку, Андре Вентура продемонстрував значне зростання підтримки порівняно з минулорічними загальними виборами. Його кампанія базувалася на антиістеблішментській риториці та жорсткій критиці міграційної політики, що дозволило йому стати першим ультраправим кандидатом в історії Португалії, який пройшов до фінального етапу президентських перегонів.

Повноваження нового президента та політичні перспективи

Хоча роль президента в Португалії є значною мірою церемоніальною, він має стратегічно важливе право розпускати парламент та призначати дострокові вибори. Перемога Сегуру, ймовірно, допоможе знизити напруженість у країні та забезпечити стабільну співпрацю з правоцентристським урядом прем'єр-міністра Луїса Монтенегро. Новообраний голова держави вже заявив про готовність стати "президентом для всіх португальців" та діяти як посередник між різними політичними силами.

Явка у другому турі була дещо нижчою за прогнозовану і становила близько 50% через складні погодні умови – шторм "Марта", що накрив країну цими вихідними. Офіційна інавгурація нового президента має відбутися найближчим часом, після чого він змінить на посаді Марсело Ребелу де Соузу, який очолював країну протягом останнього десятиліття. 

Шторм "Марта" спустошує поля Іспанії та Португалії: збитки аграріїв сягають сотень мільйонів євро07.02.26, 20:28 • 5156 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Луїш Монтенегру
Марселу Ребелу де Соза
Bloomberg
Європа