Министерство обороны Германии и высокопоставленные военные выражают обеспокоенность, что депутаты от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) могут использовать парламентские запросы для получения стратегически важной информации. Об этом информирует издание Spiegel, ссылаясь на собственные источники в немецком оборонном ведомстве, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, в министерстве считают, что некоторые депутаты AfD "намеренно обрабатывают анкеты из москвы", касающиеся как конкретных военных возможностей Бундесвера, так и графиков закупок, направленных на устранение недостатков в армии.

Spiegel сообщает, что схожую обеспокоенность выразил и глава комитета Бундестага по вопросам обороны Томас Ревекамп.

Совершенно очевидно, что фракция AfD подает много систематически связанных между собой и очень детальных запросов относительно военных возможностей и недостатков в возможностях Бундесвера - сказал Ревекамп в интервью Spiegel.

По его словам, учитывая совокупный характер этих запросов и степень их детализации, это нельзя "объяснить обоснованной заинтересованностью вопросами, имеющими целью парламентский контроль над правительством".

Целью здесь является намеренное и систематическое получение военной информации стратегического значения от министерства обороны Германии и Бундесвера, которая была бы очень ценной для иностранных государств, особенно для России, которая на протяжении многих лет постоянно интенсифицирует шпионскую деятельность и гибридные атаки против Германии - добавил Ревекамп.

По данным издания, фракция AfD в Бундестаге особенно интересуется темой дронов, защиты от них и критической инфраструктурой. В частности, депутаты этой фракции подали в общей сложности 27 запросов о том, сколько центров обработки данных сейчас имеет МВД и какие из них имеют аварийное электроснабжение, способное функционировать в кризисных ситуациях, продолжающихся несколько часов или дней.

AfD также интересуется подготовкой других ведомств – цифровизации, транспорта, финансов и обороны – к потенциальным кибератакам - говорится в сообщении.

Отмечается, что "детальные ответы на такого типа вопросы могут быть особенно ценны для одного человека, а именно – путина "по указанию которого хакеры уже много лет похищают в Германии политические и экономические тайны".

