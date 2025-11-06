Депутатів від німецької ультраправої AfD підозрюють у систематичній передачі військових таємниць рф

Міністерство оборони Німеччини та високопосадові військові висловлюють занепокоєння, що депутати від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) можуть використовувати парламентські запити для отримання стратегічно важливої інформації. Про це інформує видання Spiegel, посилаючись на власні джерела в німецькому оборонному відомстві, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, у міністерстві вважають, що деякі депутати AfD "навмисно опрацьовують анкети з москви", що стосуються як конкретних військових можливостей Бундесверу, так і графіків закупівель, спрямованих на усунення недоліків в армії.

Spiegel повідомляє, що схожу стурбованість висловив і голова комітету Бундестагу з питань оборони Томас Ревекамп.

Цілком очевидно, що фракція AfD подає багато систематично пов'язаних між собою і дуже детальних запитів щодо військових можливостей і недоліків у можливостях Бундесверу - сказав Ревекамп в інтерв'ю Spiegel.

За його словами, враховуючи сукупний характер цих запитів та ступінь їх деталізації, це не можна "пояснити обґрунтованою зацікавленістю питаннями, що мають на меті парламентський контроль над урядом".

Метою тут є навмисне і систематичне отримання військової інформації стратегічного значення від міністерства оборони Німеччини та Бундесверу, яка була б дуже цінною для іноземних держав, особливо для Росії, яка протягом багатьох років постійно інтенсифікує шпигунську діяльність та гібридні атаки проти Німеччини - додав Ревекамп.

За даними видання, фракція AfD у Бундестазі особливо цікавиться темою дронів, захисту від них та критичною інфраструктурою. Зокрема, депутати цієї фракції подали загалом 27 запитів про те, скільки центрів обробки даних наразі має МВС і які з них мають аварійне електропостачання, здатне функціонувати в кризових ситуаціях, що тривають кілька годин або днів.

AfD також цікавиться підготовкою інших відомств – цифровізації, транспорту, фінансів та оборони – до потенційних кібератак - йдеться у дописі.

Зазначається, що "детальні відповіді на такого типу питання можуть бути особливо цінні для однієї особи, а саме – путіна "за вказівкою якого хакери вже багато років викрадають в Німеччині політичні й економічні таємниці".

У Німеччині експомічника політика від AfD засудили до ув'язнення за шпигунство на користь Китаю