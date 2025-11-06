Депутатів від німецької ультраправої AfD підозрюють у систематичній передачі військових таємниць рф

ukenru
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
Укрзалізниця тимчасово обмежує рух потягів до Краматорська та Слов'янська через безпекові ризики
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Графіки відключень електроенергії
Росія понад 60 разів ударила по рятувальниках ДСНС за 3 місяці – міністр внутрішніх справ КлименкоPhotoVideo5 листопада, 17:50 • 3466 перегляди
Агенти АТЕШ передали ЗСУ інформацію про розташування заводу по виробництву російських калібрівPhoto5 листопада, 17:52 • 8684 перегляди
Кабмін затвердив програму виплат 6500 гривень у рамках “Зимової підтримки”: хто може отримати кошти5 листопада, 18:05 • 5936 перегляди
росія створила мережу для гібридної війни проти ЄС: доповідь5 листопада, 18:46 • 2366 перегляди
У фінській школі українську ученицю змусили співати “Калинку”01:33 • 6574 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та порадиPhoto5 листопада, 11:38 • 38244 перегляди
Коли та як обрізати малину на зиму: порадиPhoto5 листопада, 11:10 • 47047 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується5 листопада, 10:32 • 35409 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 15166 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 16977 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 34301 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 38858 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 52165 перегляди
Депутатів від німецької ультраправої AfD підозрюють у систематичній передачі військових таємниць рф

Київ • УНН

Міністерство оборони Німеччини та військові висловлюють занепокоєння, що депутати ультраправої партії AfD можуть використовувати парламентські запити для отримання стратегічно важливої інформації. Вони вважають, що деякі депутати "навмисно опрацьовують анкети з москви", що стосуються військових можливостей Бундесверу та графіків закупівель.

Депутатів від німецької ультраправої AfD підозрюють у систематичній передачі військових таємниць рф

Міністерство оборони Німеччини та високопосадові військові висловлюють занепокоєння, що депутати від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) можуть використовувати парламентські запити для отримання стратегічно важливої інформації. Про це інформує видання Spiegel, посилаючись на власні джерела в німецькому оборонному відомстві, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, у міністерстві вважають, що деякі депутати AfD "навмисно опрацьовують анкети з москви", що стосуються як конкретних військових можливостей Бундесверу, так і графіків закупівель, спрямованих на усунення недоліків в армії.

Spiegel повідомляє, що схожу стурбованість висловив і голова комітету Бундестагу з питань оборони Томас Ревекамп.

Цілком очевидно, що фракція AfD подає багато систематично пов'язаних між собою і дуже детальних запитів щодо військових можливостей і недоліків у можливостях Бундесверу

- сказав Ревекамп в інтерв'ю Spiegel.

За його словами, враховуючи сукупний характер цих запитів та ступінь їх деталізації, це не можна "пояснити обґрунтованою зацікавленістю питаннями, що мають на меті парламентський контроль над урядом".

Метою тут є навмисне і систематичне отримання військової інформації стратегічного значення від міністерства оборони Німеччини та Бундесверу, яка була б дуже цінною для іноземних держав, особливо для Росії, яка протягом багатьох років постійно інтенсифікує шпигунську діяльність та гібридні атаки проти Німеччини

- додав Ревекамп.

За даними видання, фракція AfD у Бундестазі особливо цікавиться темою дронів, захисту від них та критичною інфраструктурою. Зокрема, депутати цієї фракції подали загалом 27 запитів про те, скільки центрів обробки даних наразі має МВС і які з них мають аварійне електропостачання, здатне функціонувати в кризових ситуаціях, що тривають кілька годин або днів.

AfD також цікавиться підготовкою інших відомств – цифровізації, транспорту, фінансів та оборони – до потенційних кібератак

- йдеться у дописі.

Зазначається, що "детальні відповіді на такого типу питання можуть бути особливо цінні для однієї особи, а саме – путіна "за вказівкою якого хакери вже багато років викрадають в Німеччині політичні й економічні таємниці".

У Німеччині експомічника політика від AfD засудили до ув'язнення за шпигунство на користь Китаю 30.09.25, 12:27 • 2797 переглядiв

Віта Зеленецька

