Лише 36% європейців підтримують демократію, решта схиляються до авторитаризму - Politico
Київ • УНН
Дослідження "Європейського руху" показало, що лише третина громадян найбільших країн ЄС послідовно підтримують демократичні цінності. 64% респондентів не виключають переваги авторитарного правління, проте майже половина підтримує ідею європейської оборонної інтеграції.
Лише третина громадян найбільших країн ЄС послідовно підтримують демократичні цінності. Все більше людей схиляються до ідеї "сильного лідера", а не системи стримувань і противаг. Про це свідчить дослідження неурядової організації "Європейський рух", повідомляє УНН з посиланням на Politico.
Деталі
Низький відсоток послідовної підтримки демократії справді викликає занепокоєння. Однак це не означає, що наші співгромадяни налаштовані антидемократично. Але вони розчаровані, безправні та розчаровані. А це саме ті речі, які сіють насіння авторитаризму
64% респондентів заявили, що вони не виключають переваги авторитарного правління або ідеї сильної руки в управлінні державою. Це тривожний сигнал, особливо на тлі зростання популярності популістських і ультраправих партій у Європі.
Найвищий рівень підтримки демократичних цінностей зафіксовано у Швеції - 52%. В інших країнах ситуація гірша: у Франції та Румунії послідовними демократами себе вважають лише 30% громадян. В Іспанії менше ніж 25% мешканців підтримують режим демократії.
Водночас дослідження виявило й позитивні сигнали: попри кризу довіри до демократії, майже половина опитаних підтримують ідею європейської оборонної інтеграції. Зокрема, йдеться про спільні збройні сили ЄС для реагування на загрози з боку росії та протидії дезінформації.
Дані показують, що, можливо, настав час політичним елітам у Брюсселі, Парижі, Берліні та інших містах усвідомити, що більше людей, ніж вони думали, хочуть мати армію ЄС
Рейтинг Демократичної партії США впав до 35-річного мінімуму - опитування27.07.25, 02:57 • 10834 перегляди