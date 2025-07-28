Лише 36% європейців підтримують демократію, решта схиляються до авторитаризму - Politico

Лише третина громадян найбільших країн ЄС послідовно підтримують демократичні цінності. Все більше людей схиляються до ідеї "сильного лідера", а не системи стримувань і противаг. Про це свідчить дослідження неурядової організації "Європейський рух", повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Низький відсоток послідовної підтримки демократії справді викликає занепокоєння. Однак це не означає, що наші співгромадяни налаштовані антидемократично. Але вони розчаровані, безправні та розчаровані. А це саме ті речі, які сіють насіння авторитаризму - заявив генеральний секретар "Європейського руху" Петрос Фассулас у коментарі Politico.

64% респондентів заявили, що вони не виключають переваги авторитарного правління або ідеї сильної руки в управлінні державою. Це тривожний сигнал, особливо на тлі зростання популярності популістських і ультраправих партій у Європі.

Найвищий рівень підтримки демократичних цінностей зафіксовано у Швеції - 52%. В інших країнах ситуація гірша: у Франції та Румунії послідовними демократами себе вважають лише 30% громадян. В Іспанії менше ніж 25% мешканців підтримують режим демократії.

Водночас дослідження виявило й позитивні сигнали: попри кризу довіри до демократії, майже половина опитаних підтримують ідею європейської оборонної інтеграції. Зокрема, йдеться про спільні збройні сили ЄС для реагування на загрози з боку росії та протидії дезінформації.

Дані показують, що, можливо, настав час політичним елітам у Брюсселі, Парижі, Берліні та інших містах усвідомити, що більше людей, ніж вони думали, хочуть мати армію ЄС - наголосив Петрос Фассулас.

Рейтинг Демократичної партії США впав до 35-річного мінімуму - опитування