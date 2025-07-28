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Только 36% европейцев поддерживают демократию, остальные склоняются к авторитаризму - Politico

Киев • УНН

 • 194 просмотра

Исследование "Европейского движения" показало, что лишь треть граждан крупнейших стран ЕС последовательно поддерживают демократические ценности. 64% респондентов не исключают преимущества авторитарного правления, однако почти половина поддерживает идею европейской оборонной интеграции.

Только 36% европейцев поддерживают демократию, остальные склоняются к авторитаризму - Politico

Лишь треть граждан крупнейших стран ЕС последовательно поддерживают демократические ценности. Все больше людей склоняются к идее "сильного лидера", а не системы сдержек и противовесов. Об этом свидетельствует исследование неправительственной организации "Европейское движение", сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Низкий процент последовательной поддержки демократии действительно вызывает беспокойство. Однако это не означает, что наши сограждане настроены антидемократически. Но они разочарованы, бесправны и разочарованы. А это именно те вещи, которые сеют семена авторитаризма

- заявил генеральный секретарь "Европейского движения" Петрос Фассулас в комментарии Politico.

64% респондентов заявили, что они не исключают преимущества авторитарного правления или идеи сильной руки в управлении государством. Это тревожный сигнал, особенно на фоне роста популярности популистских и ультраправых партий в Европе.

Самый высокий уровень поддержки демократических ценностей зафиксирован в Швеции - 52%. В других странах ситуация хуже: во Франции и Румынии последовательными демократами себя считают лишь 30% граждан. В Испании менее 25% жителей поддерживают режим демократии.

В то же время исследование выявило и позитивные сигналы: несмотря на кризис доверия к демократии, почти половина опрошенных поддерживают идею европейской оборонной интеграции. В частности, речь идет о совместных вооруженных силах ЕС для реагирования на угрозы со стороны россии и противодействия дезинформации.

Данные показывают, что, возможно, пришло время политическим элитам в Брюсселе, Париже, Берлине и других городах осознать, что больше людей, чем они думали, хотят иметь армию ЕС

 - подчеркнул Петрос Фассулас.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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