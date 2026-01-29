Франция будет усиливать давление на россию и работает над новыми санкциями - Макрон

Франция заявила о намерении усиливать давление на россию, в частности путем подготовки новых санкций на европейском уровне. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

Президент Франции осудил агрессию рф против Украины, в том числе и нападение на пассажирский поезд в Харьковской области.

Я только что разговаривал с президентом Владимиром Зеленским. Вчерашнее нападение на пассажирский поезд в Харьковской области неприемлемо. Франция самым решительным образом осуждает российские удары по гражданскому населению и энергетической инфраструктуре - подчеркнул президент Франции.

Также он заявил, что Франция будет поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо.

Столкнувшись с этой чрезвычайной ситуацией, мы принимаем меры. После встречи G7+, которую сопредседательствовала Франция, в Украину будут направлены генераторы, чтобы помочь населению пережить зиму. Позиция Франции четкая: мы будем поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо, чтобы она могла защитить себя и помешать агрессивной войне, которую развязывает россия. Украина также может рассчитывать на Францию в рамках Коалиции желающих. Мы продолжаем работать над созданием условий для справедливого и прочного мира, который гарантирует безопасность Украины и Европы - подчеркнул Макрон.

Франция также подтвердила намерение усиливать давление на россию и работать над новыми санкциями на европейском уровне.

Мы рассмотрели переговоры, начавшиеся на прошлой неделе в Абу-Даби. Мы согласились, что европейцы должны быть полноценно вовлечены в касающиеся их обсуждения. Франция по-прежнему решительно настроена усиливать давление на россию, пока она будет отказываться заключать мир. Мы работаем над новыми санкциями на европейском уровне и будем продолжать наши усилия по прекращению деятельности теневого флота - заявил Макрон.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку рф на пассажирский поезд в Харьковской области, назвав ее терроризмом. Число жертв возросло до четырех, еще четырех человек ищут.