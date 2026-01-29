Франція посилюватиме тиск на росію та працює над новими санкціями - Макрон
Франція посилить тиск на росію та готує нові санкції на європейському рівні. Це сталося після засудження атаки рф на пасажирський потяг у Харківській області.
Франція заявила про намір посилювати тиск на росію, зокрема шляхом підготовки нових санкцій на європейському рівні. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон у соцмережі "Х", передає УНН.
Деталі
Президент Франції засудив агресію рф проти України, зокрема й напад на пасажирський поїзд у Харківській області.
Я щойно розмовляв з президентом Володимиром Зеленським. Вчорашній напад на пасажирський поїзд у Харківській області є неприйнятним. Франція найрішучіше засуджує російські удари по цивільному населенню та енергетичній інфраструктурі
Також, він заявив, що Франція підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде необхідно.
Зіткнувшись із цією надзвичайною ситуацією, ми вживаємо заходів. Після зустрічі G7+, яку співголовувала Франція, до України будуть направлені генератори, щоб допомогти населенню пережити зиму. Позиція Франції чітка: ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде необхідно, щоб вона могла захистити себе та перешкодити агресивній війні, яку розв'язує росія.Україна також може розраховувати на Францію в рамках Коаліції бажаючих. Ми продовжуємо працювати над створенням умов для справедливого та міцного миру, який гарантує безпеку України та Європи
Франція також підтвердила намір посилювати тиск на росію та працювати над новими санкціями на європейському рівні.
Ми розглянули переговори, що розпочалися минулого тижня в Абу-Дабі. Ми погодилися, що європейці повинні бути повноцінно залучені до обговорень, які їх стосуються. Франція, як і раніше, рішуче налаштована посилювати тиск на росію, доки вона відмовлятиметься укладати мир. Ми працюємо над новими санкціями на європейському рівні та продовжуватимемо наші зусилля щодо припинення діяльності тіньового флоту
Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку рф на пасажирський поїзд на Харківщині, назвавши її тероризмом. Кількість жертв зросла до чотирьох, ще чотирьох людей шукають.