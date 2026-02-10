"Без тиску на українців і щоб не залежати від третіх сторін": Макрон хоче "європейського підходу" до діалогу з путіним

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хоче залучити європейських партнерів до відновлення діалогу з главою кремля володимиром путіним майже через чотири роки після вторгнення рф в Україну, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Він виступив після того, як минулого тижня відправив до москви свого високопоставленого радника, на першій такій зустрічі з моменту початку повномасштабного вторгнення рф в Україну в лютому 2022 року.

Радник Макрона провів таємні переговори у москві щодо участі Європи у мирному процесі

"Що я отримав? Підтвердження того, що росія не хоче миру зараз", - сказав він в інтерв'ю кільком європейським газетам, включаючи німецьку Suddeutsche Zeitung.

"Але понад усе, ми відновили ці канали обговорення на технічному рівні", - сказав він в інтерв'ю, опублікованому у вівторок.

Моє бажання - поділитися цим з моїми європейськими партнерами та мати добре організований європейський підхід - зазначив Макрон.

Діалог з путіним має відбуватися без "занадто великої кількості співрозмовників, з певним мандатом", сказав президент Франції.

Минулого року Макрон заявив, що, на його думку, Європа повинна відновити діалог з путіним, а не залишати Сполучені Штати самими з ініціативою в переговорах щодо припинення війни росії проти України.

"Подобається нам росія чи ні, росія все одно буде там завтра", – цитує президента Франції Suddeutsche Zeitung.

Тому важливо, щоб ми структурували відновлення європейського діалогу з росіянами, без наївності, без тиску на українців, але також щоб не залежати від третіх сторін у цій дискусії - заявив Макрон.

Після того, як Макрон минулого тижня відправив свого радника Еммануеля Бонна до кремля, міністр закордонних справ росії сергій лавров у четвер заявив, що путін готовий прийняти дзвінок французького лідера.

"Якщо ви хочете зателефонувати та обговорити щось серйозно, тоді телефонуйте", – сказав лавров в інтерв'ю росЗМІ.

Макрон і путін востаннє розмовляли в липні, це була їхня перша відома телефонна розмова за понад два з половиною роки. Французький лідер спробував здійснити серію телефонних дзвінків у 2022 році, щоб застерегти путіна від вторгнення в Україну, і на початку того ж року вирушив до москви. Він підтримував телефонний зв'язок з путіним після вторгнення, але переговори припинилися після телефонної розмови у вересні 2022 року.

