"Без тиску на українців і щоб не залежати від третіх сторін": Макрон хоче "європейського підходу" до діалогу з путіним

09:19 • 6970 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 19066 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 29209 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 26843 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 25157 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 21547 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18 • 19180 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
9 лютого, 15:20 • 19986 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 30318 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 48773 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
Найкасовіший фільм студії A24: "Марті Супрім" Тімоті Шаламе очолив світові збори 10 лютого, 02:57 • 4118 перегляди
Японія приєднається до ініціативи НАТО PURL для підтримки України озброєнням10 лютого, 04:59 • 16951 перегляди
Адміністрація Трампа скасовує ключову політику обмеження викидів у межах масштабного перегляду екологічних норм10 лютого, 05:20 • 3732 перегляди
Генштаб оновив дані про втрати рф: за добу ліквідовано майже тисячу окупантів та 33 артсистемиPhoto06:01 • 10991 перегляди
Молотком і сокирою вбив п'ятьох людей у місці проживання переселенців: на Рівненщині затримали 72-річного чоловікаPhotoVideo08:49 • 10498 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 28605 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 36724 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 74774 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 96278 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 111380 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 14093 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 15885 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 16185 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 42470 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 44651 перегляди
"Без тиску на українців і щоб не залежати від третіх сторін": Макрон хоче "європейського підходу" до діалогу з путіним

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон прагне залучити європейських партнерів до відновлення діалогу з путіним. Він відправив свого радника до москви, відновивши технічні канали обговорення.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хоче залучити європейських партнерів до відновлення діалогу з главою кремля володимиром путіним майже через чотири роки після вторгнення рф в Україну, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Він виступив після того, як минулого тижня відправив до москви свого високопоставленого радника, на першій такій зустрічі з моменту початку повномасштабного вторгнення рф в Україну в лютому 2022 року.

Радник Макрона провів таємні переговори у москві щодо участі Європи у мирному процесі04.02.26, 23:26 • 11865 переглядiв

"Що я отримав? Підтвердження того, що росія не хоче миру зараз", - сказав він в інтерв'ю кільком європейським газетам, включаючи німецьку Suddeutsche Zeitung.

"Але понад усе, ми відновили ці канали обговорення на технічному рівні", - сказав він в інтерв'ю, опублікованому у вівторок.

Моє бажання - поділитися цим з моїми європейськими партнерами та мати добре організований європейський підхід

- зазначив Макрон.

Діалог з путіним має відбуватися без "занадто великої кількості співрозмовників, з певним мандатом", сказав президент Франції.

Минулого року Макрон заявив, що, на його думку, Європа повинна відновити діалог з путіним, а не залишати Сполучені Штати самими з ініціативою в переговорах щодо припинення війни росії проти України.

"Подобається нам росія чи ні, росія все одно буде там завтра", – цитує президента Франції Suddeutsche Zeitung.

Тому важливо, щоб ми структурували відновлення європейського діалогу з росіянами, без наївності, без тиску на українців, але також щоб не залежати від третіх сторін у цій дискусії

- заявив Макрон.

Після того, як Макрон минулого тижня відправив свого радника Еммануеля Бонна до кремля, міністр закордонних справ росії сергій лавров у четвер заявив, що путін готовий прийняти дзвінок французького лідера.

"Якщо ви хочете зателефонувати та обговорити щось серйозно, тоді телефонуйте", – сказав лавров в інтерв'ю росЗМІ.

Макрон і путін востаннє розмовляли в липні, це була їхня перша відома телефонна розмова за понад два з половиною роки. Французький лідер спробував здійснити серію телефонних дзвінків у 2022 році, щоб застерегти путіна від вторгнення в Україну, і на початку того ж року вирушив до москви. Він підтримував телефонний зв'язок з путіним після вторгнення, але переговори припинилися після телефонної розмови у вересні 2022 року.

"У найближчі тижні": Макрон вважає "корисним" відновлення взаємодії Європи з путіним19.12.25, 10:18 • 3959 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Лавров Сергій Вікторович
Володимир Путін
Емманюель Макрон
Франція
Сполучені Штати Америки
Україна