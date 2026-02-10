$43.030.02
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01 • 19158 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 29269 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 26898 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 25198 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 21573 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
9 февраля, 16:18 • 19198 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20 • 19993 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 30327 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 48782 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
"Без давления на украинцев и чтобы не зависеть от третьих сторон": Макрон хочет "европейского подхода" к диалогу с путиным

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон стремится привлечь европейских партнеров к возобновлению диалога с путиным. Он отправил своего советника в Москву, возобновив технические каналы обсуждения.

"Без давления на украинцев и чтобы не зависеть от третьих сторон": Макрон хочет "европейского подхода" к диалогу с путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет привлечь европейских партнеров к возобновлению диалога с главой кремля владимиром путиным почти через четыре года после вторжения рф в Украину, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Он выступил после того, как на прошлой неделе отправил в москву своего высокопоставленного советника, на первой такой встрече с момента начала полномасштабного вторжения рф в Украину в феврале 2022 года.

"Что я получил? Подтверждение того, что россия не хочет мира сейчас", - сказал он в интервью нескольким европейским газетам, включая немецкую Suddeutsche Zeitung.

"Но более всего, мы возобновили эти каналы обсуждения на техническом уровне", - сказал он в интервью, опубликованном во вторник.

Мое желание - поделиться этим с моими европейскими партнерами и иметь хорошо организованный европейский подход

- отметил Макрон.

Диалог с путиным должен происходить без "слишком большого количества собеседников, с определенным мандатом", сказал президент Франции.

В прошлом году Макрон заявил, что, по его мнению, Европа должна возобновить диалог с путиным, а не оставлять Соединенные Штаты одних с инициативой в переговорах по прекращению войны россии против Украины.

"Нравится нам россия или нет, россия все равно будет там завтра", – цитирует президента Франции Suddeutsche Zeitung.

Поэтому важно, чтобы мы структурировали возобновление европейского диалога с россиянами, без наивности, без давления на украинцев, но также чтобы не зависеть от третьих сторон в этой дискуссии

- заявил Макрон.

После того, как Макрон на прошлой неделе отправил своего советника Эммануэля Бонна в кремль, министр иностранных дел россии сергей лавров в четверг заявил, что путин готов принять звонок французского лидера.

"Если вы хотите позвонить и обсудить что-то серьезно, тогда звоните", – сказал лавров в интервью росСМИ.

Макрон и путин в последний раз разговаривали в июле, это был их первый известный телефонный разговор за более чем два с половиной года. Французский лидер попытался осуществить серию телефонных звонков в 2022 году, чтобы предостеречь путина от вторжения в Украину, и в начале того же года отправился в москву. Он поддерживал телефонную связь с путиным после вторжения, но переговоры прекратились после телефонного разговора в сентябре 2022 года.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Лавров Сергей Викторович
Владимир Путин
Эмманюэль Макрон
Франция
Соединённые Штаты
Украина