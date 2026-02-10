"Без давления на украинцев и чтобы не зависеть от третьих сторон": Макрон хочет "европейского подхода" к диалогу с путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет привлечь европейских партнеров к возобновлению диалога с главой кремля владимиром путиным почти через четыре года после вторжения рф в Украину, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Он выступил после того, как на прошлой неделе отправил в москву своего высокопоставленного советника, на первой такой встрече с момента начала полномасштабного вторжения рф в Украину в феврале 2022 года.

Советник Макрона провел тайные переговоры в Москве об участии Европы в мирном процессе

"Что я получил? Подтверждение того, что россия не хочет мира сейчас", - сказал он в интервью нескольким европейским газетам, включая немецкую Suddeutsche Zeitung.

"Но более всего, мы возобновили эти каналы обсуждения на техническом уровне", - сказал он в интервью, опубликованном во вторник.

Мое желание - поделиться этим с моими европейскими партнерами и иметь хорошо организованный европейский подход - отметил Макрон.

Диалог с путиным должен происходить без "слишком большого количества собеседников, с определенным мандатом", сказал президент Франции.

В прошлом году Макрон заявил, что, по его мнению, Европа должна возобновить диалог с путиным, а не оставлять Соединенные Штаты одних с инициативой в переговорах по прекращению войны россии против Украины.

"Нравится нам россия или нет, россия все равно будет там завтра", – цитирует президента Франции Suddeutsche Zeitung.

Поэтому важно, чтобы мы структурировали возобновление европейского диалога с россиянами, без наивности, без давления на украинцев, но также чтобы не зависеть от третьих сторон в этой дискуссии - заявил Макрон.

После того, как Макрон на прошлой неделе отправил своего советника Эммануэля Бонна в кремль, министр иностранных дел россии сергей лавров в четверг заявил, что путин готов принять звонок французского лидера.

"Если вы хотите позвонить и обсудить что-то серьезно, тогда звоните", – сказал лавров в интервью росСМИ.

Макрон и путин в последний раз разговаривали в июле, это был их первый известный телефонный разговор за более чем два с половиной года. Французский лидер попытался осуществить серию телефонных звонков в 2022 году, чтобы предостеречь путина от вторжения в Украину, и в начале того же года отправился в москву. Он поддерживал телефонную связь с путиным после вторжения, но переговоры прекратились после телефонного разговора в сентябре 2022 года.

