Советник Макрона провел тайные переговоры в Москве об участии Европы в мирном процессе
Киев • УНН
Главный дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн посетил Москву в начале этой недели для проведения конфиденциальных встреч с российским руководством. Целью визита близкого соратника Эмманюэля Макрона стало стремление Парижа обеспечить Европе место за столом переговоров по будущей архитектуре безопасности и завершению войны в Украине. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
Эммануэль Бонн встретился с главным помощником президента Путина по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым. Визит, о котором первым сообщило издание l'Express, состоялся на фоне продолжающихся мирных консультаций в Абу-Даби между представителями США, России и Украины, где страны ЕС пока не представлены официально.
Французская сторона стремится донести до Кремля, что любое соглашение о прекращении огня не может быть принято без прямого участия и одобрения европейских государств.
Это готовится. Обсуждения проходят на техническом уровне
Париж настаивает, что европейская безопасность не может решаться исключительно в формате Вашингтон – Москва.
