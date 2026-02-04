Советник Макрона провел тайные переговоры в Москве об участии Европы в мирном процессе

$43.190.22
50.950.04
ukenru
21:10 • 312 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
20:17 • 2348 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
19:40 • 4604 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
18:32 • 6528 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
16:19 • 11119 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
15:42 • 13938 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
15:39 • 12695 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
4 февраля, 15:02 • 12571 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 19156 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
4 февраля, 09:59 • 25940 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
4.2м/с
84%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Военные КНДР ведут огонь по Украине из курской области рф - ГУР4 февраля, 11:55 • 10574 просмотра
В ОАЭ показали первые официальные кадры со второго раунда переговоров Украины, США и рф в Абу-ДабиPhoto4 февраля, 13:46 • 18260 просмотра
Свитшот принцессы Дианы, ставший частью модной истории, снова доступен онлайнPhoto4 февраля, 14:18 • 11235 просмотра
Послы ЕС согласовали кредит на 90 миллиардов евро для Украины - СМИ4 февраля, 14:49 • 11965 просмотра
Ченнинг Татум перенес операцию на плече и показался в больничной палатеPhotoVideo15:33 • 6442 просмотра
публикации
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 31326 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 62379 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 63085 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 102199 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 110110 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Марко Рубио
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Киевская область
Иран
Реклама
УНН Lite
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образаVideo19:58 • 1130 просмотра
Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на ЕвровидениеVideo18:16 • 2378 просмотра
"Я расплакалась": Наталья Могилевская ответила на критику по поводу воспитания дочерейPhoto17:19 • 5074 просмотра
Фильм МакДжи с Крисом Праттом раскрывает дату выхода и первые кадрыPhoto16:32 • 4900 просмотра
Ченнинг Татум перенес операцию на плече и показался в больничной палатеPhotoVideo15:33 • 6466 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Старлинк

Советник Макрона провел тайные переговоры в Москве об участии Европы в мирном процессе

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Главный дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн посетил Москву. Целью визита было обеспечение Европе места за столом переговоров по архитектуре безопасности и завершению войны в Украине.

Советник Макрона провел тайные переговоры в Москве об участии Европы в мирном процессе

Главный дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн посетил Москву в начале этой недели для проведения конфиденциальных встреч с российским руководством. Целью визита близкого соратника Эмманюэля Макрона стало стремление Парижа обеспечить Европе место за столом переговоров по будущей архитектуре безопасности и завершению войны в Украине. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Эммануэль Бонн встретился с главным помощником президента Путина по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым. Визит, о котором первым сообщило издание l'Express, состоялся на фоне продолжающихся мирных консультаций в Абу-Даби между представителями США, России и Украины, где страны ЕС пока не представлены официально.

Глава МИД Франции Барро: 100% финансовой помощи Украине поступает из Европы02.02.26, 05:27 • 5731 просмотр

Французская сторона стремится донести до Кремля, что любое соглашение о прекращении огня не может быть принято без прямого участия и одобрения европейских государств.

Это готовится. Обсуждения проходят на техническом уровне

– прокомментировал Эмманюэль Макрон возможность своего будущего диалога с Путиным во время встречи с фермерами.

Париж настаивает, что европейская безопасность не может решаться исключительно в формате Вашингтон – Москва. 

Франция будет усиливать давление на россию и работает над новыми санкциями - Макрон29.01.26, 10:32 • 13562 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Эммануэль Бонн
Bloomberg L.P.
Вашингтон
Абу-Даби
Европейский Союз
Эмманюэль Макрон
Франция
Европа
Соединённые Штаты
Украина