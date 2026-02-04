$43.190.22
50.950.04
ukenru
21:10 • 454 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
20:17 • 2666 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
19:40 • 4944 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
18:32 • 6836 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
16:19 • 11245 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
15:42 • 14017 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
15:39 • 12721 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
4 лютого, 15:02 • 12588 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 19166 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 25954 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
Радник Макрона провів таємні переговори у москві щодо участі Європи у мирному процесі

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Головний дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн відвідав москву. Метою візиту було забезпечення Європі місця за столом переговорів щодо архітектури безпеки та завершення війни в Україні.

Радник Макрона провів таємні переговори у москві щодо участі Європи у мирному процесі

Головний дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн відвідав москву на початку цього тижня для проведення конфіденційних зустрічей із російським керівництвом. Метою візиту близького соратника Емманюеля Макрона стало намагання Парижа забезпечити Європі місце за столом переговорів щодо майбутньої архітектури безпеки та завершення війни в Україні. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Еммануель Бонн зустрівся з головним помічником президента путіна із питань зовнішньої політики юрієм ушаковим. Візит, про який першим повідомило видання l'Express, відбувся на тлі триваючих мирних консультацій в Абу-Дабі між представниками США, росії та України, де країни ЄС наразі не представлені офіційно.

Глава МЗС Франції Барро: 100% фінансової допомоги Україні надходить з Європи02.02.26, 05:27 • 5731 перегляд

Французька сторона прагне донести до кремля, що будь-яка угода про припинення вогню не може бути ухвалена без прямої участі та схвалення європейських держав.

Це готується. Обговорення відбуваються на технічному рівні

– прокоментував Емманюель Макрон можливість свого майбутнього діалогу з путіним під час зустрічі з фермерами.

Париж наполягає, що європейська безпека не може вирішуватися виключно у форматі Вашингтон – москва. 

Франція посилюватиме тиск на росію та працює над новими санкціями - Макрон29.01.26, 10:32 • 13562 перегляди

Степан Гафтко

