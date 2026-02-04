Радник Макрона провів таємні переговори у москві щодо участі Європи у мирному процесі
Головний дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн відвідав москву. Метою візиту було забезпечення Європі місця за столом переговорів щодо архітектури безпеки та завершення війни в Україні.
Головний дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн відвідав москву на початку цього тижня для проведення конфіденційних зустрічей із російським керівництвом. Метою візиту близького соратника Емманюеля Макрона стало намагання Парижа забезпечити Європі місце за столом переговорів щодо майбутньої архітектури безпеки та завершення війни в Україні. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Еммануель Бонн зустрівся з головним помічником президента путіна із питань зовнішньої політики юрієм ушаковим. Візит, про який першим повідомило видання l'Express, відбувся на тлі триваючих мирних консультацій в Абу-Дабі між представниками США, росії та України, де країни ЄС наразі не представлені офіційно.
Французька сторона прагне донести до кремля, що будь-яка угода про припинення вогню не може бути ухвалена без прямої участі та схвалення європейських держав.
Це готується. Обговорення відбуваються на технічному рівні
Париж наполягає, що європейська безпека не може вирішуватися виключно у форматі Вашингтон – москва.
