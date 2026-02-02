Глава МЗС Франції Барро: 100% фінансової допомоги Україні надходить з Європи

$42.850.00
Неверифіковані термінали Starlink припинять роботу в Україні: Федоров розповів про деталі реєстрації
1 лютого, 12:14 • 21827 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 40365 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозів
1 лютого, 11:12 • 27184 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 35069 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 27296 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 45268 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 61194 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у США
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 39059 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 36297 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
Зеленський очікує активності США щодо заходів деескалації та скороченні ударів
Київ повертається до тимчасових графіків з опівночі - ДТЕК
Політичний скандал із шантажем: тисячі людей у Празі вийшли на мітинг на підтримку президента Чехії
12 людей загинули, ще 16 поранені: у Нацполіції уточнили дані після атаки рф на автобус із шахтарями
Демократи здобули перемогу на виборах до Сенату Техасу в "окрузі республіканців"
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 61040 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи "витягне" мобільний зв'язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 88944 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров'я
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Петр Павел
Алі Хаменеї
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Дніпропетровська область
Абу-Дабі
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя Каліфорнії
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смерті
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 3
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Starlink
MIM-104 Patriot

Глава МЗС Франції Барро: 100% фінансової допомоги Україні надходить з Європи

Київ • УНН

 • 262 перегляди

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що вся фінансова допомога Україні надходить з Європи. Він також зазначив, що значна частина розвідувальної та військової підтримки також є європейською.

Глава МЗС Франції Барро: 100% фінансової допомоги Україні надходить з Європи

Сьогодні 100% фінансової допомоги Україні надходить з Європи. Про це в інтерв'ю Libеration заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, основна частина розвідувальної та військової підтримки також надходить з Європи.

Знову ж таки, за ініціативи Франції та Великої Британії, військове планування, безпрецедентне в нашій новітній історії, було здійснено у тісній співпраці з президентом Зеленським, щоб забезпечити, щоб будь-яка мирна угода супроводжувалася надійними гарантіями. Україна знає, що може розраховувати на непохитну підтримку європейців

- сказав дипломат.

Він підкреслив, що нині Україна переживає надзвичайно сувору зиму з температурою, що сягає -30 градусів за Цельсієм, при цьому російський диктатор володимир путін намагається спровокувати гуманітарну кризу шляхом безперервних атак на енергетичну інфраструктуру.

Якщо Сполучені Штати домоглися припинення цих атак, навіть тимчасово, і якщо росія виконає це прохання, це, очевидно, гарна новина. У будь-якому разі, ми докладаємо всіх зусиль для вирішення енергетичної надзвичайної ситуації в Україні. Я скликав країни G7 у п'ятницю, 23 січня, та оголосив про відправку перших 100 генераторів. Ще п'ятдесят буде відправлено найближчим часом, і ми мобілізуємо підприємства та місцеві органи влади, які бажають взяти участь, сприяючи доставці їхньої матеріальної допомоги до постраждалих районів

- пообіцяв Барро.

Україна та Франція посилюють співпрацю у сфері ППО та авіації27.01.26, 19:46 • 5068 переглядiв

Він додав, що на цьому етапі путін не виявляє жодних ознак справжнього бажання рухатися до миру, та вказав, що через чотири роки після початку повномасштабної війни стало зрозуміло, що кремлівська "спецеоперація" зазнала катастрофічного провалу для росії.

"З кожним днем ​​колоніальна одержимість володимира путіна виснажує його народ і дискредитує російську націю, ставлячи під загрозу її існування. володимиру путіну давно пора відмовитися від своїх амбіцій і нарешті погодитися на припинення вогню", - резюмував глава МЗС Франції.

Нагадаємо

Днями президент Франції Емманюель Макрон заявив про намір країни посилювати тиск на росію, зокрема шляхом підготовки нових санкцій на європейському рівні.

Україна отримає від Франції генератори, а також літаки, ракети до ППО та авіабомби - Зеленський28.01.26, 20:30 • 3979 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Європейський Союз
Франція
Велика Британія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки