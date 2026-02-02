Глава МЗС Франції Барро: 100% фінансової допомоги Україні надходить з Європи

Сьогодні 100% фінансової допомоги Україні надходить з Європи. Про це в інтерв'ю Libеration заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, основна частина розвідувальної та військової підтримки також надходить з Європи.

Знову ж таки, за ініціативи Франції та Великої Британії, військове планування, безпрецедентне в нашій новітній історії, було здійснено у тісній співпраці з президентом Зеленським, щоб забезпечити, щоб будь-яка мирна угода супроводжувалася надійними гарантіями. Україна знає, що може розраховувати на непохитну підтримку європейців - сказав дипломат.

Він підкреслив, що нині Україна переживає надзвичайно сувору зиму з температурою, що сягає -30 градусів за Цельсієм, при цьому російський диктатор володимир путін намагається спровокувати гуманітарну кризу шляхом безперервних атак на енергетичну інфраструктуру.

Якщо Сполучені Штати домоглися припинення цих атак, навіть тимчасово, і якщо росія виконає це прохання, це, очевидно, гарна новина. У будь-якому разі, ми докладаємо всіх зусиль для вирішення енергетичної надзвичайної ситуації в Україні. Я скликав країни G7 у п'ятницю, 23 січня, та оголосив про відправку перших 100 генераторів. Ще п'ятдесят буде відправлено найближчим часом, і ми мобілізуємо підприємства та місцеві органи влади, які бажають взяти участь, сприяючи доставці їхньої матеріальної допомоги до постраждалих районів - пообіцяв Барро.

Україна та Франція посилюють співпрацю у сфері ППО та авіації

Він додав, що на цьому етапі путін не виявляє жодних ознак справжнього бажання рухатися до миру, та вказав, що через чотири роки після початку повномасштабної війни стало зрозуміло, що кремлівська "спецеоперація" зазнала катастрофічного провалу для росії.

"З кожним днем ​​колоніальна одержимість володимира путіна виснажує його народ і дискредитує російську націю, ставлячи під загрозу її існування. володимиру путіну давно пора відмовитися від своїх амбіцій і нарешті погодитися на припинення вогню", - резюмував глава МЗС Франції.

Нагадаємо

Днями президент Франції Емманюель Макрон заявив про намір країни посилювати тиск на росію, зокрема шляхом підготовки нових санкцій на європейському рівні.

Україна отримає від Франції генератори, а також літаки, ракети до ППО та авіабомби - Зеленський