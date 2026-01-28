Україна отримає від Франції генератори, а також літаки, ракети до ППО та авіабомби - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, за результатами якої повідомив, що Україна найближчим часом отримає від Франції генератори, а протягом року додаткові поставки французьких літаків, ракет для систем ППО та авіабомб. Про це Зеленський повідомив у Telegram, передає УНН.

Говорив із президентом Франції Емманюелем Макроном. Поінформував про ситуацію на фронті та російські втрати. Дякую за слова співчуття через російські удари по цивільних та зокрема обстріл пасажирського потяга на Харківщині - написав Зеленський.

Він додав, що також обговорили дипломатичну роботу, зустрічі в Абу-Дабі та нові зустрічі, які можуть відбутися. Також говорили й про боротьбу з російським тіньовим флотом.

Емманюель розповів про відповідну роботу на законодавчому рівні, розраховуємо на важливі рішення.І, звичайно, обговорили, як посилити нашу енергетичну стійкість. Найближчим часом Україна отримає від Франції генератори. Також цього року будуть додаткові поставки французьких літаків, ракет для систем ППО та авіабомб - додав Зеленський.

