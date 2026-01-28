$42.960.17
51.230.17
ukenru
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
В Україні створюють командування "малої" ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йде
Україна отримає від Франції генератори, а також літаки, ракети до ППО та авіабомби - Зеленський

Київ • УНН

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Україна отримає від Франції генератори, а також додаткові поставки літаків, ракет для систем ППО та авіабомб.

Україна отримає від Франції генератори, а також літаки, ракети до ППО та авіабомби - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, за результатами якої повідомив, що Україна найближчим часом отримає від Франції генератори, а протягом року додаткові поставки французьких літаків, ракет для систем ППО та авіабомб. Про це Зеленський повідомив у Telegram, передає УНН

Говорив із президентом Франції Емманюелем Макроном. Поінформував про ситуацію на фронті та російські втрати. Дякую за слова співчуття через російські удари по цивільних та зокрема обстріл пасажирського потяга на Харківщині 

- написав Зеленський. 

Він додав, що також обговорили дипломатичну роботу, зустрічі в Абу-Дабі та нові зустрічі, які можуть відбутися. Також говорили й про боротьбу з російським тіньовим флотом. 

Емманюель розповів про відповідну роботу на законодавчому рівні, розраховуємо на важливі рішення.І, звичайно, обговорили, як посилити нашу енергетичну стійкість. Найближчим часом Україна отримає від Франції генератори. Також цього року будуть додаткові поставки французьких літаків, ракет для систем ППО та авіабомб 

- додав Зеленський. 

Нагадаємо 

Президент Володимир Зеленський повідомив, яка ситуація по областях після нових ударів рф, зазначивши, що на Київщині значні відключення електрики, у Києві частково зменшили кількість будинків без опалення, а по Запоріжжю ворог завдав удар з РСЗВ "просто по житловому району, і жодних військових цілей поруч немає", наголосивши, що "будемо справедливо відповідати росії на цей та інші подібні обстріли".

Павло Башинський

