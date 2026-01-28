Украина получит от Франции генераторы, а также самолеты, ракеты для ПВО и авиабомбы - Зеленский

$42.960.17
51.230.17
ukenru
19:02 • 102 просмотра
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
18:50 • 656 просмотра
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией
18:25 • 1924 просмотра
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
18:10 • 2928 просмотра
В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников
15:19 • 10171 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
15:18 • 13678 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
14:57 • 11469 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
14:19 • 23021 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
28 января, 11:48 • 23206 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
28 января, 10:05 • 27226 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
0м/с
100%
737мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Уничтожено 15 единиц авиации рф на 5 аэродромах: бойцы "Альфы" СБУ нанесли ущерб врагу на более чем 1 млрд долларовVideo28 января, 09:30 • 4120 просмотра
кремль позитивно оценил начало прямых контактов в Абу-Даби, анонсировал продолжение работы28 января, 10:26 • 5740 просмотра
Сикорский призвал Маска ограничить Starlink для россиян: тот взорвался оскорблениями28 января, 10:45 • 17243 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 27143 просмотра
Умерла заслуженная артистка Украины Тамара Плашенко: сын актрисы раскрыл причину смерти звездной матери28 января, 12:30 • 11063 просмотра
публикации
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 27265 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 59017 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 87138 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 66671 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 85108 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Музыкант
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Львов
Польша
Реклама
УНН Lite
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения18:25 • 988 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 35745 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 34440 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 41203 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 43905 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Дипломатка
Старлинк

Украина получит от Франции генераторы, а также самолеты, ракеты для ПВО и авиабомбы - Зеленский

Киев • УНН

 • 812 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Украина получит от Франции генераторы, а также дополнительные поставки самолетов, ракет для систем ПВО и авиабомб.

Украина получит от Франции генераторы, а также самолеты, ракеты для ПВО и авиабомбы - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, по результатам которого сообщил, что Украина в ближайшее время получит от Франции генераторы, а в течение года дополнительные поставки французских самолетов, ракет для систем ПВО и авиабомб. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН

Говорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Проинформировал о ситуации на фронте и российских потерях. Спасибо за слова соболезнования из-за российских ударов по гражданским и в частности обстрел пассажирского поезда на Харьковщине 

- написал Зеленский. 

Он добавил, что также обсудили дипломатическую работу, встречи в Абу-Даби и новые встречи, которые могут состояться. Также говорили и о борьбе с российским теневым флотом. 

Эмманюэль рассказал о соответствующей работе на законодательном уровне, рассчитываем на важные решения. И, конечно, обсудили, как усилить нашу энергетическую устойчивость. В ближайшее время Украина получит от Франции генераторы. Также в этом году будут дополнительные поставки французских самолетов, ракет для систем ПВО и авиабомб 

- добавил Зеленский. 

Напомним 

Президент Владимир Зеленский сообщил, какая ситуация по областям после новых ударов рф, отметив, что на Киевщине значительные отключения электричества, в Киеве частично уменьшили количество домов без отопления, а по Запорожью враг нанес удар из РСЗО "просто по жилому району, и никаких военных целей рядом нет", подчеркнув, что "будем справедливо отвечать россии на этот и другие подобные обстрелы".

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Техника
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Киевская область
Харьковская область
Абу-Даби
Эмманюэль Макрон
Франция
Владимир Зеленский
Украина
Запорожье
Киев