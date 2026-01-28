Украина получит от Франции генераторы, а также самолеты, ракеты для ПВО и авиабомбы - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, по результатам которого сообщил, что Украина в ближайшее время получит от Франции генераторы, а в течение года дополнительные поставки французских самолетов, ракет для систем ПВО и авиабомб. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

Говорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Проинформировал о ситуации на фронте и российских потерях. Спасибо за слова соболезнования из-за российских ударов по гражданским и в частности обстрел пассажирского поезда на Харьковщине - написал Зеленский.

Он добавил, что также обсудили дипломатическую работу, встречи в Абу-Даби и новые встречи, которые могут состояться. Также говорили и о борьбе с российским теневым флотом.

Эмманюэль рассказал о соответствующей работе на законодательном уровне, рассчитываем на важные решения. И, конечно, обсудили, как усилить нашу энергетическую устойчивость. В ближайшее время Украина получит от Франции генераторы. Также в этом году будут дополнительные поставки французских самолетов, ракет для систем ПВО и авиабомб - добавил Зеленский.

Напомним

