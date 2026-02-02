Глава МИД Франции Барро: 100% финансовой помощи Украине поступает из Европы

$42.850.00
51.240.00
ukenru
1 февраля, 12:49 • 11231 просмотра
Неверифицированные терминалы Starlink прекратят работу в Украине: Федоров рассказал о деталях регистрации
1 февраля, 12:14 • 22304 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 40884 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 27425 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 35285 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 27387 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 45367 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 61270 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 39089 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 36323 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−19°
0м/с
88%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Киев возвращается к временным графикам с полуночи – ДТЭК1 февраля, 19:12 • 5000 просмотра
Политический скандал с шантажом: тысячи людей в Праге вышли на митинг в поддержку президента Чехии1 февраля, 19:55 • 5158 просмотра
12 человек погибли, еще 16 ранены: в Нацполиции уточнили данные после атаки рф на автобус с шахтерами1 февраля, 20:52 • 5560 просмотра
Политический скандал с шантажом: глава МИД Чехии планирует игнорировать президента Павела и его канцелярию1 февраля, 21:07 • 3694 просмотра
Демократы одержали победу на выборах в Сенат Техаса в "округе республиканцев"1 февраля, 21:48 • 5764 просмотра
публикации
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 61217 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 89115 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 66032 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 72838 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 73602 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Петр Павел
Али Хаменеи
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Днепропетровская область
Абу-Даби
Реклама
УНН Lite
Преодолел почти 5 тысяч километров: редкий волнистый альбатрос с Галапагосов замечен у побережья КалифорнииVideo1 февраля, 06:27 • 20042 просмотра
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31 января, 16:40 • 30919 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 33429 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 36193 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 38064 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Старлинк
MIM-104 Patriot

Глава МИД Франции Барро: 100% финансовой помощи Украине поступает из Европы

Киев • УНН

 • 502 просмотра

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что вся финансовая помощь Украине поступает из Европы. Он также отметил, что значительная часть разведывательной и военной поддержки также является европейской.

Глава МИД Франции Барро: 100% финансовой помощи Украине поступает из Европы

Сегодня 100% финансовой помощи Украине поступает из Европы. Об этом в интервью Libеration заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает УНН.

Детали

По его словам, основная часть разведывательной и военной поддержки также поступает из Европы.

Опять же, по инициативе Франции и Великобритании, военное планирование, беспрецедентное в нашей новейшей истории, было осуществлено в тесном сотрудничестве с президентом Зеленским, чтобы обеспечить, чтобы любое мирное соглашение сопровождалось надежными гарантиями. Украина знает, что может рассчитывать на непоколебимую поддержку европейцев

- сказал дипломат.

Он подчеркнул, что сейчас Украина переживает чрезвычайно суровую зиму с температурой, достигающей -30 градусов по Цельсию, при этом российский диктатор Владимир Путин пытается спровоцировать гуманитарный кризис путем непрерывных атак на энергетическую инфраструктуру.

Если Соединенные Штаты добились прекращения этих атак, даже временно, и если Россия выполнит эту просьбу, это, очевидно, хорошая новость. В любом случае, мы прилагаем все усилия для решения энергетической чрезвычайной ситуации в Украине. Я созвал страны G7 в пятницу, 23 января, и объявил об отправке первых 100 генераторов. Еще пятьдесят будут отправлены в ближайшее время, и мы мобилизуем предприятия и местные органы власти, желающие принять участие, способствуя доставке их материальной помощи в пострадавшие районы

- пообещал Барро.

Украина и Франция усиливают сотрудничество в сфере ПВО и авиации27.01.26, 19:46 • 5068 просмотров

Он добавил, что на этом этапе Путин не проявляет никаких признаков настоящего желания двигаться к миру, и указал, что через четыре года после начала полномасштабной войны стало понятно, что кремлевская "спецоперация" потерпела катастрофический провал для России.

"С каждым днем ​​колониальная одержимость Владимира Путина истощает его народ и дискредитирует российскую нацию, ставя под угрозу ее существование. Владимиру Путину давно пора отказаться от своих амбиций и наконец согласиться на прекращение огня", - резюмировал глава МИД Франции.

Напомним

На днях президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении страны усиливать давление на Россию, в частности путем подготовки новых санкций на европейском уровне.

Украина получит от Франции генераторы, а также самолеты, ракеты для ПВО и авиабомбы - Зеленский28.01.26, 20:30 • 3979 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Европейский Союз
Франция
Великобритания
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты