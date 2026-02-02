Глава МИД Франции Барро: 100% финансовой помощи Украине поступает из Европы

Сегодня 100% финансовой помощи Украине поступает из Европы. Об этом в интервью Libеration заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает УНН.

Детали

По его словам, основная часть разведывательной и военной поддержки также поступает из Европы.

Опять же, по инициативе Франции и Великобритании, военное планирование, беспрецедентное в нашей новейшей истории, было осуществлено в тесном сотрудничестве с президентом Зеленским, чтобы обеспечить, чтобы любое мирное соглашение сопровождалось надежными гарантиями. Украина знает, что может рассчитывать на непоколебимую поддержку европейцев - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что сейчас Украина переживает чрезвычайно суровую зиму с температурой, достигающей -30 градусов по Цельсию, при этом российский диктатор Владимир Путин пытается спровоцировать гуманитарный кризис путем непрерывных атак на энергетическую инфраструктуру.

Если Соединенные Штаты добились прекращения этих атак, даже временно, и если Россия выполнит эту просьбу, это, очевидно, хорошая новость. В любом случае, мы прилагаем все усилия для решения энергетической чрезвычайной ситуации в Украине. Я созвал страны G7 в пятницу, 23 января, и объявил об отправке первых 100 генераторов. Еще пятьдесят будут отправлены в ближайшее время, и мы мобилизуем предприятия и местные органы власти, желающие принять участие, способствуя доставке их материальной помощи в пострадавшие районы - пообещал Барро.

Украина и Франция усиливают сотрудничество в сфере ПВО и авиации

Он добавил, что на этом этапе Путин не проявляет никаких признаков настоящего желания двигаться к миру, и указал, что через четыре года после начала полномасштабной войны стало понятно, что кремлевская "спецоперация" потерпела катастрофический провал для России.

"С каждым днем ​​колониальная одержимость Владимира Путина истощает его народ и дискредитирует российскую нацию, ставя под угрозу ее существование. Владимиру Путину давно пора отказаться от своих амбиций и наконец согласиться на прекращение огня", - резюмировал глава МИД Франции.

Напомним

На днях президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении страны усиливать давление на Россию, в частности путем подготовки новых санкций на европейском уровне.

Украина получит от Франции генераторы, а также самолеты, ракеты для ПВО и авиабомбы - Зеленский