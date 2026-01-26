Зеленський вивів Малюка зі складу РНБО

$43.140.03
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
16:43 • 10762 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
13:53 • 13161 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 19397 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв'язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 19784 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 34060 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 23897 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов'янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 46289 перегляди
"Точкові" здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів
26 січня, 09:46 • 22206 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 41324 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз'яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу
18:05 • 2358 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
16:43 • 10762 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 11:38 • 34060 перегляди
"Точкові" здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 46289 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?
26 січня, 09:53 • 38850 перегляди
Зеленський вивів Малюка зі складу РНБО

Київ • УНН

 124 перегляди

Президент Зеленський змінив склад РНБО, затвердивши Дениса Шмигаля та Михайла Федорова на нових посадах. Зі складу виведено колишнього голову СБУ Василя Малюка.

Зеленський вивів Малюка зі складу РНБО

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки та оборони - затвердив на нових посадах Дениса Шмигаля та Михайла Федорова, а також вивів зі складу колишнього голову СБУ Василя Малюка, передає УНН.

Затвердити у персональному складі Ради національної безпеки і оборони України: Шмигаля Дениса Анатолійовича – першого віце-прем'єр-міністра України – міністра енергетики України; Федорова Михайла Альбертовича – міністра оборони України 

- йдеться в укази №80.

Крім того, документ передбачає виведення зі складу Ради національної безпеки і оборони України Василя Малюка, колишнього голову СБУ.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Зеленський вивів зі складу Ставки колишнього голову СБУ Василя Малюка23.01.26, 23:06 • 3782 перегляди

Антоніна Туманова

Політика
Енергетика
Василь Малюк
Михайло Федоров
Рада національної безпеки і оборони України
Служба безпеки України
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль