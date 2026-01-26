Зеленський вивів Малюка зі складу РНБО
Київ • УНН
Президент Зеленський змінив склад РНБО, затвердивши Дениса Шмигаля та Михайла Федорова на нових посадах. Зі складу виведено колишнього голову СБУ Василя Малюка.
Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки та оборони - затвердив на нових посадах Дениса Шмигаля та Михайла Федорова, а також вивів зі складу колишнього голову СБУ Василя Малюка, передає УНН.
Затвердити у персональному складі Ради національної безпеки і оборони України: Шмигаля Дениса Анатолійовича – першого віце-прем'єр-міністра України – міністра енергетики України; Федорова Михайла Альбертовича – міністра оборони України
Крім того, документ передбачає виведення зі складу Ради національної безпеки і оборони України Василя Малюка, колишнього голову СБУ.
Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Зеленський вивів зі складу Ставки колишнього голову СБУ Василя Малюка23.01.26, 23:06 • 3782 перегляди