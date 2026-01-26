Зеленський вивів Малюка зі складу РНБО

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки та оборони - затвердив на нових посадах Дениса Шмигаля та Михайла Федорова, а також вивів зі складу колишнього голову СБУ Василя Малюка, передає УНН.

Затвердити у персональному складі Ради національної безпеки і оборони України: Шмигаля Дениса Анатолійовича – першого віце-прем'єр-міністра України – міністра енергетики України; Федорова Михайла Альбертовича – міністра оборони України - йдеться в укази №80.

Крім того, документ передбачає виведення зі складу Ради національної безпеки і оборони України Василя Малюка, колишнього голову СБУ.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Зеленський вивів зі складу Ставки колишнього голову СБУ Василя Малюка