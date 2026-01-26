Зеленский вывел Малюка из состава СНБО

$43.140.03
50.650.13
ukenru
17:23 • 4426 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
16:43 • 12520 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
13:53 • 14276 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 20629 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 20572 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 34861 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 24133 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 46947 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 22287 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 41448 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
5.3м/с
90%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53 • 40029 просмотра
Киевская область возвращается к графикам отключения света после аварийных отключений - ДТЭК26 января, 10:52 • 28323 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 12972 просмотра
Из-за российских обстрелов новые обесточивания в двух областях, в столичном регионе до сих пор дефицит электричества - Минэнерго26 января, 11:59 • 19940 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo14:07 • 7462 просмотра
публикации
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав18:05 • 3968 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Эксклюзив
16:43 • 12519 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE26 января, 11:38 • 34861 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 46947 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53 • 40085 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Блогеры
Игорь Терехов
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Киевская область
Соединённые Штаты
Одесская область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско17:14 • 2270 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ14:43 • 6346 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo14:07 • 7528 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 13009 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 34738 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка

Зеленский вывел Малюка из состава СНБО

Киев • УНН

 • 1282 просмотра

Президент Зеленский изменил состав СНБО, утвердив Дениса Шмыгаля и Михаила Федорова на новых должностях. Из состава выведен бывший глава СБУ Василий Малюк.

Зеленский вывел Малюка из состава СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны - утвердил на новых должностях Дениса Шмыгаля и Михаила Федорова, а также вывел из состава бывшего главу СБУ Василия Малюка, передает УНН.

Утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины: Шмыгаля Дениса Анатольевича – первого вице-премьер-министра Украины – министра энергетики Украины; Федорова Михаила Альбертовича – министра обороны Украины 

- говорится в указе №80.

Кроме того, документ предусматривает вывод из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Василия Малюка, бывшего главы СБУ.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Зеленский вывел из состава Ставки бывшего главу СБУ Василия Малюка23.01.26, 23:06 • 3796 просмотров

Антонина Туманова

Политика
Энергетика
Василий Малюк
Михаил Федоров
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Служба безопасности Украины
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль