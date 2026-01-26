Зеленский вывел Малюка из состава СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны - утвердил на новых должностях Дениса Шмыгаля и Михаила Федорова, а также вывел из состава бывшего главу СБУ Василия Малюка, передает УНН.

Утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины: Шмыгаля Дениса Анатольевича – первого вице-премьер-министра Украины – министра энергетики Украины; Федорова Михаила Альбертовича – министра обороны Украины - говорится в указе №80.

Кроме того, документ предусматривает вывод из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Василия Малюка, бывшего главы СБУ.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.

