Зеленский вывел Малюка из состава СНБО
Киев • УНН
Президент Зеленский изменил состав СНБО, утвердив Дениса Шмыгаля и Михаила Федорова на новых должностях. Из состава выведен бывший глава СБУ Василий Малюк.
Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны - утвердил на новых должностях Дениса Шмыгаля и Михаила Федорова, а также вывел из состава бывшего главу СБУ Василия Малюка, передает УНН.
Утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины: Шмыгаля Дениса Анатольевича – первого вице-премьер-министра Украины – министра энергетики Украины; Федорова Михаила Альбертовича – министра обороны Украины
Кроме того, документ предусматривает вывод из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Василия Малюка, бывшего главы СБУ.
Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.
