Зеленский утвердил новую структуру плана обороны Украины: детали указа

$42.970.16
50.910.12
ukenru
08:20 • 114 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня РФ - FT
07:02 • 4044 просмотра
Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
05:28 • 11874 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 23665 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 33973 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26 • 25921 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
2 февраля, 18:38 • 38002 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
2 февраля, 18:37 • 23013 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
2 февраля, 18:01 • 15644 просмотра
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
2 февраля, 16:56 • 13321 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1.5м/с
70%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
российская армия атакует Харьков баллистикой и дронами: под ударом жилые кварталы и центр города2 февраля, 23:13 • 14544 просмотра
Швеция готовит мощный пакет ПВО: истребители Gripen и дальнобойные ракеты Meteor для ВСУ2 февраля, 23:34 • 22808 просмотра
"Энергетическое перемирие" в действии – россия бьет ракетами по инфраструктуре: использованы "Циркон", "Х-32" и "Искандер-М" – мониторы3 февраля, 00:29 • 16900 просмотра
В Харькове из-за массированной атаки на энергетику сливают систему отопления в 820 домах3 февраля, 01:43 • 21486 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться06:30 • 9162 просмотра
публикации
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться06:30 • 9162 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 37988 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 26473 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит2 февраля, 15:28 • 29998 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo2 февраля, 11:19 • 86230 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Виталий Кличко
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Днепропетровская область
Харьков
Реклама
УНН Lite
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 16363 просмотра
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video2 февраля, 16:54 • 17990 просмотра
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьереVideo2 февраля, 16:01 • 17803 просмотра
Годовщина смерти Кузьмы: 5 песен Скрябина, которые стоит услышатьVideo2 февраля, 15:14 • 16877 просмотра
Жаркие британские выходные: Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон взорвали сеть2 февраля, 14:27 • 16543 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Золото
9К720 Искандер

Зеленский утвердил новую структуру плана обороны Украины: детали указа

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новую структуру плана обороны Украины. Кабмину поручено разработать план обороны с участием СБУ, СВР и НБУ.

Зеленский утвердил новую структуру плана обороны Украины: детали указа

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил структуру плана обороны Украины в соответствии с частью третьей статьи 3 Закона Украины "Об обороне Украины". Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Детали

Тем же указом был признан утратившим силу Указ Президента Украины от 3 марта 2020 года № 61/2020 "О структуре плана обороны Украины".

Также были признаны утратившими силу еще несколько документов, но их содержание неизвестно, поскольку они помечены "Для служебного пользования".

Кабинету Министров Украины в установленном порядке обеспечить с участием Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины и Национального банка Украины разработку плана обороны Украины в соответствии со структурой, утвержденной этим Указом, и внести его на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины

- говорится в указе Президента Украины.

Дополнительно

План обороны Украины - это составная часть оборонного планирования. Она включает совокупность документов, которые определяют:

  • Содержание, объемы и исполнителей;
    • Порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных, других мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите и ее защите в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.

      Напомним

      Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав СНБО, утвердив Дениса Шмыгаля и Михаила Федорова на новых должностях. Также из состава выведен бывший глава СБУ Василий Малюк.

      Евгений Устименко

      ОбществоВойна в УкраинеПолитика
      Кабинет Министров Украины
      Военное положение
      Война в Украине
      Василий Малюк
      Служба внешней разведки Украины
      Михаил Федоров
      Национальный банк Украины
      Совет национальной безопасности и обороны Украины
      Служба безопасности Украины
      Владимир Зеленский
      Украина
      Денис Шмыгаль