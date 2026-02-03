Зеленский утвердил новую структуру плана обороны Украины: детали указа
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новую структуру плана обороны Украины. Кабмину поручено разработать план обороны с участием СБУ, СВР и НБУ.
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил структуру плана обороны Украины в соответствии с частью третьей статьи 3 Закона Украины "Об обороне Украины". Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующий указ главы государства.
Детали
Тем же указом был признан утратившим силу Указ Президента Украины от 3 марта 2020 года № 61/2020 "О структуре плана обороны Украины".
Также были признаны утратившими силу еще несколько документов, но их содержание неизвестно, поскольку они помечены "Для служебного пользования".
Кабинету Министров Украины в установленном порядке обеспечить с участием Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины и Национального банка Украины разработку плана обороны Украины в соответствии со структурой, утвержденной этим Указом, и внести его на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины
Дополнительно
План обороны Украины - это составная часть оборонного планирования. Она включает совокупность документов, которые определяют:
- Содержание, объемы и исполнителей;
- Порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных, других мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите и ее защите в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав СНБО, утвердив Дениса Шмыгаля и Михаила Федорова на новых должностях. Также из состава выведен бывший глава СБУ Василий Малюк.