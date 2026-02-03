Зеленский утвердил новую структуру плана обороны Украины: детали указа

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил структуру плана обороны Украины в соответствии с частью третьей статьи 3 Закона Украины "Об обороне Украины". Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Детали

Тем же указом был признан утратившим силу Указ Президента Украины от 3 марта 2020 года № 61/2020 "О структуре плана обороны Украины".

Также были признаны утратившими силу еще несколько документов, но их содержание неизвестно, поскольку они помечены "Для служебного пользования".

Кабинету Министров Украины в установленном порядке обеспечить с участием Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины и Национального банка Украины разработку плана обороны Украины в соответствии со структурой, утвержденной этим Указом, и внести его на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины - говорится в указе Президента Украины.

Дополнительно

План обороны Украины - это составная часть оборонного планирования. Она включает совокупность документов, которые определяют:

Содержание, объемы и исполнителей;

Порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных, других мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите и ее защите в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.

Напомним

