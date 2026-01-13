Зеленський призначив Мережка заступником голови СБУ
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський призначив Ярослава Мережка заступником Голови Служби безпеки України.
Президент України Володимир Зеленський призначив Ярослава Мережка заступником Голови Служби безпеки України, передає УНН.
Призначити Мережка Ярослава Вікторовича заступником Голови Служби безпеки України
Нагадаємо
Верховна Рада підтримала подання про відставку Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України.
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ05.01.26, 14:32 • 66771 перегляд