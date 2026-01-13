$43.260.18
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зеленський призначив Мережка заступником голови СБУ

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Президент України Володимир Зеленський призначив Ярослава Мережка заступником Голови Служби безпеки України.

Зеленський призначив Мережка заступником голови СБУ

Президент України Володимир Зеленський призначив Ярослава Мережка заступником Голови Служби безпеки України, передає УНН.

Призначити Мережка Ярослава Вікторовича заступником Голови Служби безпеки України 

- йдеться в указі №47/2026.

Нагадаємо

Верховна Рада підтримала подання про відставку Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України.

Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ05.01.26, 14:32 • 66771 перегляд

Антоніна Туманова

Політика
Василь Малюк
Служба безпеки України
Верховна Рада України
Володимир Зеленський