Зеленский назначил Мережко заместителем главы СБУ

$43.260.18
50.530.38
ukenru
Эксклюзив
14:15 • 4644 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
14:07 • 9140 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
12:46 • 15826 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 16622 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 21282 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 31112 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 48024 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 35759 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 33948 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 60015 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1м/с
88%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Киев и часть области переведены на аварийные отключения: Минэнерго объяснило13 января, 06:39 • 4552 просмотра
россияне атаковали ТЭС ДТЭК 13 января: повреждено оборудование13 января, 06:52 • 5768 просмотра
Профильный комитет Рады со второй попытки поддержал увольнение Малюка с должности главы СБУ13 января, 08:16 • 18972 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto10:02 • 21115 просмотра
Удар рф по почтовому терминалу Харькова 13 января: озвучены имена погибших сотрудниковPhoto14:28 • 4352 просмотра
публикации
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
12:46 • 15826 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto10:02 • 21513 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 60015 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 54637 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 60213 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Денис Шмыгаль
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Государственная граница Украины
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix15:09 • 676 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 44786 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 39233 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 44376 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 46140 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал

Зеленский назначил Мережко заместителем главы СБУ

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ярослава Мережко заместителем Председателя Службы безопасности Украины.

Зеленский назначил Мережко заместителем главы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ярослава Мережко заместителем Председателя Службы безопасности Украины, передает УНН.

Назначить Мережко Ярослава Викторовича заместителем Председателя Службы безопасности Украины

- говорится в указе №47/2026.

Напомним

Верховная Рада поддержала представление об отставке Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины.

Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ05.01.26, 14:32 • 66770 просмотров

Антонина Туманова

Политика
Василий Малюк
Служба безопасности Украины
Верховная Рада
Владимир Зеленский