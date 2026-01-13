Зеленский назначил Мережко заместителем главы СБУ
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ярослава Мережко заместителем Председателя Службы безопасности Украины, передает УНН.
Назначить Мережко Ярослава Викторовича заместителем Председателя Службы безопасности Украины
Напомним
Верховная Рада поддержала представление об отставке Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины.
