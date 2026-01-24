$43.170.01
Григорій Козловський і Олександр Свіщов увійшли у рейтинг топ-гучних справ 2025-го

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Хто стоїть за успіхами України у 2025-му. Григорій Козловський, Олександр Свіщов, Кирило Буданов та інші лідери, які змінили хід історії через спорт, економіку та оборону.

Григорій Козловський і Олександр Свіщов увійшли у рейтинг топ-гучних справ 2025-го
Григорій Козловський і Олександр Свіщов

Підсумки 2025 року демонструють перехід від інституційного управління до персоналізованої відповідальності ключових лідерів у стратегічних галузях. Реалізація масштабних проєктів у сферах оборони, економіки, медицини та спорту стала результатом діяльності конкретних осіб, чиї рішення безпосередньо впливали на державну стабільність. Найгучніші справи року — про які пише видання "Інформатор" від високотехнологічних операцій на фронті до створення автономних освітньо-спортивних кластерів — сформували новий ландшафт української реальності, де системний підхід окремих меценатів та управлінців став основою для виживання та розвитку країни.

Григорій Козловський
Григорій Козловський

Григорій Козловський: футбол як інвестиція в майбутнє

Для Григорія Козловського 2025 рік став етапом завершення будівництва не просто футбольного клубу, а цілої екосистеми. ФК та Академія "Рух" під керівництвом Козловського стали унікальним для країни явищем.

Григорій Козловський впровадив у роботу Академії повну цифрову революцію: від щоденного моніторингу самопочуття гравців до персональних застосунків та відеоаналітики тренувань. Сьогодні це цілісна екосистема, де 250 вихованців з усієї України, включаючи дітей-переселенців з Маріуполя та Херсона, забезпечені умовами світового рівня.

Результати не змусили себе чекати: "Рух" визнано наймолодшою командою світу серед професійних ліг, а юніори клубу (U-16) здобули гучну перемогу на міжнародному турнірі Al Ahly International Cup.

Окрім спортивних успіхів, Григорій Козловський продемонстрував високу ефективність спортивного менеджменту: продаж двох вихованців, Віталія Холода та Ростислава Ляха, за 1 мільйон євро став прецедентом, а отримані кошти були інвестовані у розвиток нових талантів Академії.

Григорій Петрович Козловський також зарекомендував себе як один із найбільш системних меценатів ЗСУ. Його внесок перевищив 100 мільйонів гривень, які спрямовувалися на дрони, техніку, підтримку артилерійських бригад та реабілітацію військових. За системну підтримку 45-ї окремої артилерійської бригади бізнесмен був нагороджений почесною відзнакою "За сприяння". Його гучна справа — це трансформація футболу у форму національної безпеки та соціальної політики.

Олександр Свіщов
Олександр Свіщов

Олександр Свіщов: синтез спорту, культури й економіки

Олександр Свіщов у 2025 році став уособленням багатовимірного меценатства. Як Президент Федерації водного поло, він не лише зберіг цей вид спорту, а й активно розвивав теніс та дитячі спортивні школи.

Паралельно Олександр Свіщов інвестував у реальний сектор економіки: відкриття одного з найбільших рибопереробних заводів країни дозволило створити сотні робочих місць та забезпечити мільйонні надходження до бюджету у вигляді податків.

Його діяльність також охопила культурний фронт — підтримку видання книжок, створення музеїв та зйомки історичних фільмів. За системну допомогу війську Олександр Юрійович Свіщов отримав низку відзнак від 125-ї та 103-ї бригад ТРО.

Його модель меценатства базується на інституційному мисленні, де спорт, культура та економіка підсилюють одне одного.

Інші ключові постаті 2025 року:

  • Кирило Буданов — провів блискучу операцію у Покровську та трансформував воєнну розвідку з тіньової структури на впливового гравця дипломатії та політики;
    • Василь Малюк — автор операції «Павутина», що забезпечила ураження стратегічної авіації РФ у глибокому тилу;
      • Рінат Ахметов — системно інвестував у підземні госпіталі стандарту NATO та проєкт «Серце Азовсталі»;
        • Борис Тодуров — утримував систему української трансплантології та кардіохірургії в надскладних умовах війни;
          • Олександр Усик — став абсолютним чемпіоном світу, перетворивши професійний спорт на потужний інструмент міжнародної комунікації України;
            • Артем Пивоваров — перетворив масову культуру на інструмент роботи з національною ідентичністю.

              Ключові досягнення країни як результат стратегічного лідерства

              Гучні справи 2025 року доводять: майбутнє України будується на конкретних досягненнях лідерів, які взяли на себе відповідальність за різні напрямки життєдіяльності держави.

              Григорій Козловський через розбудову футбольної академії та масштабну допомогу фронту заклав фундамент для виховання майбутніх поколінь та підтримки обороноздатності.

              У той же час Олександр Свіщов продемонстрував силу системного підходу, об’єднавши розвиток спорту вищих досягнень із реальними інвестиціями в українську економіку та збереженням культурного коду.

              Їхні успіхи — це не просто особисті здобутки, а стратегічні кроки до відновлення та зміцнення всієї країни.

              Григорій Козловський і Олександр Свіщов
              Григорій Козловський і Олександр Свіщов

              Лілія Подоляк

