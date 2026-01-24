$43.170.01
Григорий Козловский и Александр Свищев вошли в рейтинг топ-громких дел 2025-го

Киев • УНН

 • 554 просмотра

Кто стоит за успехами Украины в 2025-м. Григорий Козловский, Александр Свищев, Кирилл Буданов и другие лидеры, изменившие ход истории через спорт, экономику и оборону.

Григорий Козловский и Александр Свищев вошли в рейтинг топ-громких дел 2025-го
Григорий Козловский и Александр Свищев

Итоги 2025 года демонстрируют переход от институционального управления к персонализированной ответственности ключевых лидеров в стратегических отраслях. Реализация масштабных проектов в сферах обороны, экономики, медицины и спорта стала результатом деятельности конкретных лиц, чьи решения напрямую влияли на государственную стабильность. Самые громкие дела года — о которых пишет издание "Информатор", от высокотехнологичных операций на фронте до создания автономных образовательно-спортивных кластеров — сформировали новый ландшафт украинской реальности, где системный подход отдельных меценатов и управленцев стал основой для выживания и развития страны.

Григорий Козловский
Григорий Козловский

Григорий Козловский: футбол как инвестиция в будущее

Для Григория Козловского 2025 год стал этапом завершения строительства не просто футбольного клуба, а целой экосистемы. ФК и Академия "Рух" под руководством Козловского стали уникальным для страны явлением.

Григорий Козловский внедрил в работу Академии полную цифровую революцию: от ежедневного мониторинга самочувствия игроков до персональных приложений и видеоаналитики тренировок. Сегодня это целостная экосистема, где 250 воспитанников со всей Украины, включая детей-переселенцев из Мариуполя и Херсона, обеспечены условиями мирового уровня.

Результаты не заставили себя ждать: "Рух" признан самой молодой командой мира среди профессиональных лиг, а юниоры клуба (U-16) одержали громкую победу на международном турнире Al Ahly International Cup.

Помимо спортивных успехов, Григорий Козловский продемонстрировал высокую эффективность спортивного менеджмента: продажа двух воспитанников, Виталия Холода и Ростислава Ляха, за 1 миллион евро стала прецедентом, а полученные средства были инвестированы в развитие новых талантов Академии.

Григорий Петрович Козловский также зарекомендовал себя как один из самых системных меценатов ВСУ. Его вклад превысил 100 миллионов гривен, которые направлялись на дроны, технику, поддержку артиллерийских бригад и реабилитацию военных. За системную поддержку 45-й отдельной артиллерийской бригады бизнесмен был награжден почетным знаком "За содействие".

Его громкое дело — это трансформация футбола в форму национальной безопасности и социальной политики.

Александр Свищев
Александр Свищев

Александр Свищев: синтез спорта, культуры и экономики

Александр Свищев в 2025 году стал олицетворением многомерного меценатства. Как Президент Федерации водного поло, он не только сохранил этот вид спорта, но и активно развивал теннис и детские спортивные школы.

Параллельно Александр Свищев инвестировал в реальный сектор экономики: открытие одного из крупнейших рыбоперерабатывающих заводов страны позволило создать сотни рабочих мест и обеспечить миллионные поступления в бюджет в виде налогов.

Его деятельность также охватила культурный фронт — поддержку издания книг, создание музеев и съемки исторических фильмов.

За системную помощь армии Александр Юрьевич Свищев получил ряд наград от 125-й и 103-й бригад ТРО.

Его модель меценатства базируется на институциональном мышлении, где спорт, культура и экономика усиливают друг друга.

Другие ключевые фигуры 2025 года:

  • Кирилл Буданов — провел блестящую операцию в Покровске и трансформировал военную разведку из теневой структуры во влиятельного игрока дипломатии и политики;
    • Василий Малюк — автор операции «Паутина», обеспечившей поражение стратегической авиации рф в глубоком тылу;
      • Ринат Ахметов — системно инвестировал в подземные госпитали стандарта NATO и проект «Сердце Азовстали»;
        • Борис Тодуров — удерживал систему украинской трансплантологии и кардиохирургии в сверхсложных условиях войны;
          • Александр Усик — стал абсолютным чемпионом мира, превратив профессиональный спорт в мощный инструмент международной коммуникации Украины;
            • Артем Пивоваров — превратил массовую культуру в инструмент работы с национальной идентичностью.

              Ключевые достижения страны как результат стратегического лидерства

              Громкие дела 2025 года доказывают: будущее Украины строится на конкретных достижениях лидеров, взявших на себя ответственность за различные направления жизнедеятельности государства.

              Григорий Козловский через развитие футбольной академии и масштабную помощь фронту заложил фундамент для воспитания будущих поколений и поддержки обороноспособности.

              В то же время Александр Свищев продемонстрировал силу системного подхода, объединив развитие спорта высших достижений с реальными инвестициями в украинскую экономику и сохранением культурного кода.

              Их успехи — это не просто личные достижения, а стратегические шаги к восстановлению и укреплению всей страны.

              Григорий Козловский и Александр Свищев
              Григорий Козловский и Александр Свищев

              Лилия Подоляк

