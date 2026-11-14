Старшого офіцера ЗСУ затримали за вимагання 20% "відкату" з мільйонних виплат у військових - СБУ

На Дніпропетровщині Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала підполковника ЗСУ, якого підозрюють у вимаганні грошей із військовослужбовців за оформлення винагород за знищену російську техніку. Посадовець вимагав 20% від суми виплат, повідомили у СБУ 14 листопада, пише УНН.

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За інформацією спецслужби, військова контррозвідка СБУ спільно з Національною поліцією та за сприяння Головнокомандувача Збройних сил України викрила схему вимагання коштів із виплат військовослужбовцям за ураження ворожих цілей.

Організатором оборудки, за даними слідства, виявився старший офіцер групи вивчення та впровадження досвіду управління безпілотними системами однієї з військових частин ЗСУ. Слідчі встановили, що підполковник вимагав від підлеглих 20% грошової винагороди, яку вони отримували за знищення російської техніки. Натомість посадовець обіцяв забезпечити безперешкодне оформлення документів, необхідних для нарахування відповідних виплат.

За матеріалами справи, загальна сума винагород військовослужбовцям становила майже 2 млн гривень. Із цих коштів підозрюваний планував отримати близько 380 тис. гривень. Співробітники СБУ задокументували протиправну діяльність посадовця та затримали його поблизу пункту тимчасової дислокації українських військових після отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Наразі підполковнику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що САП та НАБУ викрили колишнього начальника теруправління Військової служби правопорядку ЗСУ на вимаганні 2,2 млн доларів та нерухомості за сприяння у будівництві.