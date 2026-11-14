Старшего офицера ВСУ задержали за вымогательство 20% "отката" с миллионных выплат у военных - СБУ

В Днепропетровской области Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержала подполковника ВСУ, которого подозревают в вымогательстве денег у военнослужащих за оформление вознаграждений за уничтоженную российскую технику. Чиновник требовал 20% от суммы выплат, сообщили в СБУ 14 ноября, пишет УНН.

Детали

По информации спецслужбы, военная контрразведка СБУ совместно с Национальной полицией и при содействии Главнокомандующего Вооруженными силами Украины разоблачила схему вымогательства средств из выплат военнослужащим за поражение вражеских целей.

Организатором схемы, по данным следствия, оказался старший офицер группы изучения и внедрения опыта управления беспилотными системами одной из воинских частей ВСУ. Следователи установили, что подполковник требовал от подчиненных 20% денежного вознаграждения, которое они получали за уничтожение российской техники. Взамен чиновник обещал обеспечить беспрепятственное оформление документов, необходимых для начисления соответствующих выплат.

Согласно материалам дела, общая сумма вознаграждений военнослужащим составляла почти 2 млн гривен. Из этих средств подозреваемый планировал получить около 380 тыс. гривен. Сотрудники СБУ задокументировали противоправную деятельность чиновника и задержали его возле пункта временной дислокации украинских военных после получения всей суммы неправомерной выгоды.

В настоящее время подполковнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним

Ранее сообщалось, что САП и НАБУ разоблачили бывшего начальника теруправления Военной службы правопорядка ВСУ в вымогательстве 2,2 млн долларов и недвижимости за содействие в строительстве.