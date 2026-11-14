"Я думав, що помру": на Сумщині дитину врятували від атаки російського дрону

У Глухові Сумської області двоє поліцейських врятували 54-річну жінку та її 9-річного онука після російської атаки безпілотника. Під час повторного удару один із правоохоронців накрив дитину власним тілом, захистивши від вибуху. Обидва поліцейські отримали поранення. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.

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У суботу, 14 листопада, близько 6:00 російський безпілотник влучив у приватний житловий будинок у Глухові. На місце події прибули поліцейські Микола Савченко та Ігор Волошко. Вони побачили охоплену вогнем оселю. Сусіди розповіли, що всередині можуть бути жінка з дитиною.

Один із поліцейських почав вибивати вікна, намагаючись потрапити до будинку, тоді як інший обійшов його в пошуках входу. На задньому подвір'ї правоохоронці виявили 54-річну жінку та її 9-річного онука, які лежали на землі. Жінка була поранена й втрачала кров. Їй надали домедичну допомогу.

Після цього над подвірям люди помітили ще один БПЛА, який заходив на удар. Один із поліцейських накрив 9-річного хлопчика власним тілом, намагаючись захистити його від вибуху.

Я виживу? - запитала дитина у нього за мить до повторного удару.

Тим часом дрон знизився і вдарив по людях. Травми отримав поліцейський, який закривав собою хлопчика, та його бабуся. Після цього жінку з онуком посадили до поліцейського авто та відвезли до лікарні.

Після порятунку хлопчик подякував поліцейським за допомогу.

Я думав, що помру. Дякую, дядю поліцейський - сказав маленький українець.

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