Українська LLM вийде в бета-тестування навесні 2026 року - Федоров

$42.560.14
49.800.29
ukenru
14:21 • 1566 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
13:11 • 9168 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 14909 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
11:31 • 20635 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
10:27 • 21616 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
7 січня, 10:05 • 22296 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
7 січня, 09:26 • 17781 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
7 січня, 09:20 • 16907 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
6 січня, 19:00 • 30831 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 53281 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
2м/с
99%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Частину лікарень та електротранспорт у Львові відключили від електрики: Садовий звернувся в Кабмін7 січня, 07:01 • 14118 перегляди
Підпільна школа з вихованням дітей у дусі "руського міра": прокуратура повідомила про початок розслідування7 січня, 07:23 • 15089 перегляди
Протести в Ірані: під контроль мітингарів перейшло місто АбдананVideo7 січня, 08:15 • 30418 перегляди
"Знали заздалегідь": начальник Львівської ОВА прокоментував відключення світла у Львові попри заборону Кабміну10:32 • 23158 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради11:57 • 15312 перегляди
Публікації
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”12:23 • 12185 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради11:57 • 15377 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
11:31 • 20631 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 67023 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 104556 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Андрій Гнатов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Париж
Венесуела
Реклама
УНН Lite
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN14:22 • 1432 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 37725 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 57552 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 100078 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 91631 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дія (сервіс)
The New York Times
Дипломатка

Українська LLM вийде в бета-тестування навесні 2026 року - Федоров

Київ • УНН

 • 596 перегляди

Українська національна велика мовна модель (LLM) вийде в бета-тестування навесні 2026 року. Розробку фінансує Київстар, а навчання моделі відбувається на сімействі моделей Gemma від Google.

Українська LLM вийде в бета-тестування навесні 2026 року - Федоров

Українська національна LLM (велика мовна модель) вийде в бета-тестування навесні 2026 року, повідомив у середу перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, розповівши, на якому етапі розробка, пише УНН.

Національна LLM навесні вийде в бета-тестування. Місія України - увійти в топ-3 країни за розвитком штучного інтелекту у світі. Один з наймасштабніших кроків - запуск власної великої мовної моделі, яка навчена на унікальних українських даних

- написав Федоров.

Хто розробляє національну LLM

"Розробка LLM потребує ресурсів, а в часи війни всі кошти повинні бути спрямовані на оборону. Тому технічним партнером проєкту став Київстар. Компанія фінансує розробку національної великої мовної моделі, а потім передасть її державі", - вказав віцепрем'єр.

З його слів, українську LLM навчатимуть на сімействі моделей Gemma від Google - нашого стратегічного партнера. "Це передові технології, які ми адаптуємо під українську мову та контекст", - вказав він.

"А якість розробки національної LLM тестуватиме група незалежних експертів з різних галузей, яка перевірятиме модель на: технічну якість; етичність та безпечність для користувачів; знання української мови; розуміння національного контексту", - повідомив Федоров.

На якому етапі розробка зараз

"Нині триває найважливіша частина роботи - збір даних для навчання LLM. Для високої якості інформації з інтернету недостатньо, тому працюємо з державними органами, медіа, університетами та іншими інституціями - це терабайти унікальних даних", - розповів Федоров.

Паралельно, з його слів, створюється "юридичний фреймворк, щоб відповідально працювати з даними, які нам надають для тренування моделі".

Також, повідомив він, "група експертів уже працює над створенням бенчмарків - тестів для мовної моделі, які допоможуть оцінювати й покращувати її якість". Це, пояснив віцепрем'єр, "дасть змогу тримати у фокусі ефективність та безпеку мовної моделі".

Коли чекати на запуск української LLM

У січні 2026-го вже матимемо: першу базу текстів для тренування LLM; покращений токенізатор - інструмент, який розділяє слова на елементи, щоб LLM обробляла мову швидше а продуктивніше; власні бенчмарки для оцінки якості. Навесні 2026 року плануємо запустити бета-тестування. А назву для української LLM оберуть самі українці - у січні розпочнемо голосування в "Дії". Зробимо Україну AI-first державою

- підсумував Федоров.

Доповнення

Торік у березні при оголошенні про початок розробки Федоров заявляв, що запуск національної LLМ дасть старт масовому виробництву українських ШІ-інструментів. З його слів, тисячі ШІ-продуктів створені на базі LLM - віртуальні асистенти, як ChatGPT, генератори тексту, як Notion AI, інструменти для програмування, як GitHub Copilot.

Юлія Шрамко

СуспільствоТехнології
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Дія (сервіс)
Київстар
Україна
Google