Украина получила 2,3 млрд евро в рамках Ukraine Facility: куда направят средства
Киев • УНН
Украина получила 2,3 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Facility, из которых 2,1 млрд евро – кредитные средства и 200 млн евро – грант. Это шестой регулярный транш, предназначенный для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов государства.
Украина получила €2,3 млрд в рамках финансового инструмента Ukraine Facility. Как сообщили в Министерстве финансов, средства будут направлены на финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов государства, передает УНН.
В Государственный бюджет Украины поступило 2,3 млрд евро от Европейского Союза в рамках финансового инструмента Ukraine Facility. В частности, Правительство Украины привлекло 2,1 млрд евро кредитных средств и 200 млн евро гранта
В ведомстве добавили, что это шестой регулярный транш, предусмотренный в рамках Pillar I Инструмента. Средства будут направлены на финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов государства.
Программа поддержки Украины Ukraine Facility была начата в 2024 году сроком на четыре года. Всего с 2024 года в государственный бюджет уже поступило более 26,7 млрд евро, из которых в 2025 году – более 10,6 млрд евро. Общий объем финансирования, предусмотренный инструментом для Украины, составляет около 50 млрд евро.
В Минфине отметили, что для получения очередного регулярного транша от ЕС Украина успешно выполнила восемь реформационных шагов, необходимых для выделения шестого транша, а также один шаг, предусмотренный в рамках четвертого транша.
Европейский Союз остается крупнейшим донором финансовой поддержки Украины – 70,7 млрд евро с февраля 2022 года. Только в 2025 году Украина получила более 28,7 млрд евро финансовой помощи от ЕС.