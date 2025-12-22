Украина получила 2,3 млрд евро в рамках Ukraine Facility: куда направят средства

$42.250.09
49.470.12
ukenru
Эксклюзив
11:25 • 686 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
10:46 • 2744 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
10:39 • 4362 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
10:33 • 4380 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
10:23 • 4850 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14 • 4432 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
07:25 • 13152 просмотра
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
22 декабря, 01:25 • 30173 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 43517 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 47247 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.2м/с
79%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Золотая лихорадка: цена на драгоценный металл достигла исторического максимума - $438022 декабря, 02:28 • 22451 просмотра
"Почитать родителей, а не отправлять деньги в Украину": Вэнс назвал приоритеты администрации Трампа22 декабря, 02:55 • 28349 просмотра
Переговоры в Майами завершены: спецпосланник путина дмитриев покинул Флориду22 декабря, 03:48 • 30747 просмотра
ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов за сутки, общие потери врага приближаются к 1,2 млн - ГенштабPhoto22 декабря, 04:50 • 27869 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto07:59 • 12308 просмотра
публикации
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 1188 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 43838 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 66255 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 100226 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 137334 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Сергей Лещенко
Михаил Подоляк
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Житомирская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto07:59 • 12334 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет07:57 • 11561 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 26837 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 27964 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 39729 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Дія (сервис)
Фокс Ньюс

Украина получила 2,3 млрд евро в рамках Ukraine Facility: куда направят средства

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Украина получила 2,3 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Facility, из которых 2,1 млрд евро – кредитные средства и 200 млн евро – грант. Это шестой регулярный транш, предназначенный для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов государства.

Украина получила 2,3 млрд евро в рамках Ukraine Facility: куда направят средства

Украина получила €2,3 млрд в рамках финансового инструмента Ukraine Facility. Как сообщили в Министерстве финансов, средства будут направлены на финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов государства, передает УНН.

В Государственный бюджет Украины поступило 2,3 млрд евро от Европейского Союза в рамках финансового инструмента Ukraine Facility. В частности, Правительство Украины привлекло 2,1 млрд евро кредитных средств и 200 млн евро гранта 

- говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что это шестой регулярный транш, предусмотренный в рамках Pillar I Инструмента. Средства будут направлены на финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов государства.

Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко22.12.25, 12:23 • 4856 просмотров

Программа поддержки Украины Ukraine Facility была начата в 2024 году сроком на четыре года. Всего с 2024 года в государственный бюджет уже поступило более 26,7 млрд евро, из которых в 2025 году – более 10,6 млрд евро. Общий объем финансирования, предусмотренный инструментом для Украины, составляет около 50 млрд евро.

В Минфине отметили, что для получения очередного регулярного транша от ЕС Украина успешно выполнила восемь реформационных шагов, необходимых для выделения шестого транша, а также один шаг, предусмотренный в рамках четвертого транша.

Добавим

Европейский Союз остается крупнейшим донором финансовой поддержки Украины – 70,7 млрд евро с февраля 2022 года. Только в 2025 году Украина получила более 28,7 млрд евро финансовой помощи от ЕС.

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Министерство финансов Украины
Европейский Союз
Украина