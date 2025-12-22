Україна отримала 2,3 млрд євро у межах Ukraine Facility: куди спрямують кошти

$42.250.09
49.470.12
ukenru
Ексклюзив
11:25 • 518 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
10:46 • 2428 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 4066 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
10:33 • 4120 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23 • 4632 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 4314 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
07:25 • 13060 перегляди
Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
22 грудня, 01:25 • 30029 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
21 грудня, 20:13 • 43371 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 47099 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.2м/с
79%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Акумуляторний бум у Китаї: ШІ та "зелена" енергетика спричинили рекордний попит22 грудня, 01:43 • 23486 перегляди
Золота лихоманка: ціна на дорогоцінний метал сягнула історичного максимуму - $438022 грудня, 02:28 • 22109 перегляди
"Шанувати батьків, а не відправляти гроші в Україну": Венс назвав пріоритети адміністрації Трампа22 грудня, 02:55 • 28001 перегляди
Перемовини в Маямі завершено: спецпосланець путіна дмитрієв покинув Флориду22 грудня, 03:48 • 30399 перегляди
ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів за добу, загальні втрати ворога наближаються до 1,2 млн - ГенштабPhoto22 грудня, 04:50 • 27536 перегляди
Публікації
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 942 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 43623 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 66041 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 100011 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 137124 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ларс Люкке Расмуссен
Денис Шмигаль
Александр Стубб
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Житомирська область
Європа
Реклама
УНН Lite
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto07:59 • 12210 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років07:57 • 11434 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 26721 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 27852 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 39619 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дія (сервіс)
Fox News
Starlink

Україна отримала 2,3 млрд євро у межах Ukraine Facility: куди спрямують кошти

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Україна отримала 2,3 млрд євро від ЄС в рамках Ukraine Facility, з яких 2,1 млрд євро – кредитні кошти та 200 млн євро – грант. Це шостий регулярний транш, призначений для фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держави.

Україна отримала 2,3 млрд євро у межах Ukraine Facility: куди спрямують кошти

Україна отримала €2,3 млрд у межах фінансового інструменту Ukraine Facility. Як повідомили у Міністерстві фінансів, кошти буде спрямовано на фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держави, передає УНН.

До Державного бюджету України надійшло 2,3 млрд євро від Європейського Союзу в межах фінансового інструменту Ukraine Facility. Зокрема, Уряд України залучив 2,1 млрд євро кредитних коштів та 200 млн євро гранту 

- йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що це шостий регулярний транш, передбачений у межах Pillar I Інструменту. Кошти буде спрямовано на фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держави.

Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко22.12.25, 12:23 • 4658 переглядiв

Програму підтримки України Ukraine Facility було започатковано у 2024 році строком на чотири роки. Загалом із 2024 року до державного бюджету вже надійшло понад 26,7 млрд євро, з яких у 2025 році – понад 10,6 млрд євро. Загальний обсяг фінансування, передбачений інструментом для України, становить близько 50 млрд євро.

У Мінфіні зауважили, що для отримання чергового регулярного траншу від ЄС Україна успішно виконала вісім реформаційних кроків, необхідних для виділення шостого траншу, а також один крок, передбачений у межах четвертого траншу.

Рада ЄС схвалила транш у 2,3 млрд євро для України в межах Ukraine Facility11.12.25, 21:58 • 1884 перегляди

Додамо

Європейський Союз залишається найбільшим донором фінансової підтримки України – 70,7 млрд євро з лютого 2022 року. Лише у 2025 році Україна отримала понад 28,7 млрд євро фінансової допомоги від ЄС.

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Міністерство фінансів України
Європейський Союз
Україна