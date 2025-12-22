Україна отримала 2,3 млрд євро у межах Ukraine Facility: куди спрямують кошти
Київ • УНН
Україна отримала 2,3 млрд євро від ЄС в рамках Ukraine Facility, з яких 2,1 млрд євро – кредитні кошти та 200 млн євро – грант. Це шостий регулярний транш, призначений для фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держави.
Україна отримала €2,3 млрд у межах фінансового інструменту Ukraine Facility. Як повідомили у Міністерстві фінансів, кошти буде спрямовано на фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держави, передає УНН.
До Державного бюджету України надійшло 2,3 млрд євро від Європейського Союзу в межах фінансового інструменту Ukraine Facility. Зокрема, Уряд України залучив 2,1 млрд євро кредитних коштів та 200 млн євро гранту
У відомстві додали, що це шостий регулярний транш, передбачений у межах Pillar I Інструменту. Кошти буде спрямовано на фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держави.
Програму підтримки України Ukraine Facility було започатковано у 2024 році строком на чотири роки. Загалом із 2024 року до державного бюджету вже надійшло понад 26,7 млрд євро, з яких у 2025 році – понад 10,6 млрд євро. Загальний обсяг фінансування, передбачений інструментом для України, становить близько 50 млрд євро.
У Мінфіні зауважили, що для отримання чергового регулярного траншу від ЄС Україна успішно виконала вісім реформаційних кроків, необхідних для виділення шостого траншу, а також один крок, передбачений у межах четвертого траншу.
Європейський Союз залишається найбільшим донором фінансової підтримки України – 70,7 млрд євро з лютого 2022 року. Лише у 2025 році Україна отримала понад 28,7 млрд євро фінансової допомоги від ЄС.