Украина признает результаты обучения детей за границей без дополнительных экзаменов - МОН

За этот год в Украине разработали постановления Кабинета министров, которые позволяют признавать результаты обучения украинских детей за границей без дополнительной сдачи экзаменов, тестирований или диагностирований. Об этом заявила заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева во время брифинга, передает УНН.

По словам чиновницы, оценки, полученные в иностранных школах, признаются в украинской системе образования. Это происходит по так называемым "конвертационным" шкалам.

За этот год мы также разработали постановления Кабинета министров, которые позволили признавать результаты детей за границей без дополнительной сдачи экзаменов, тестирований, диагностирований. То есть то, что ребенок получает результаты в немецкой, французской, канадской или любой другой школе, по не украинскому компоненту, а опять же: физика, химия, биология, литература зарубежная и так далее - все эти результаты признаются в нашей системе образования, по так называемым "конвертационным" шкалам. То есть, где оценка системы образования Франции конвертируется в соответствующий балл в украинской системе и не требует дополнительной сдачи