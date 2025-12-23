Украина признает результаты обучения детей за границей без дополнительных экзаменов - МОН
Киев • УНН
Украина разработала постановления Кабмина, позволяющие признавать результаты обучения украинских детей за границей без дополнительных экзаменов. Оценки из иностранных школ признаются по «конвертационным» шкалам, а украинский компонент можно изучать дистанционно или в зарубежных центрах.
За этот год в Украине разработали постановления Кабинета министров, которые позволяют признавать результаты обучения украинских детей за границей без дополнительной сдачи экзаменов, тестирований или диагностирований. Об этом заявила заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева во время брифинга, передает УНН.
По словам чиновницы, оценки, полученные в иностранных школах, признаются в украинской системе образования. Это происходит по так называемым "конвертационным" шкалам.
За этот год мы также разработали постановления Кабинета министров, которые позволили признавать результаты детей за границей без дополнительной сдачи экзаменов, тестирований, диагностирований. То есть то, что ребенок получает результаты в немецкой, французской, канадской или любой другой школе, по не украинскому компоненту, а опять же: физика, химия, биология, литература зарубежная и так далее - все эти результаты признаются в нашей системе образования, по так называемым "конвертационным" шкалам. То есть, где оценка системы образования Франции конвертируется в соответствующий балл в украинской системе и не требует дополнительной сдачи
Кроме того, дети могут изучать украинский компонент за границей в различных форматах обучения, которые работают по программам, соответствующим стандартам украинского образования. Результаты обучения, полученные в таких школах, также признаются в Украине.
Кроме этого, украинский компонент, дети могут изучать: либо в наших школах дистанционно, и изучать 6-8 часов в неделю, в зависимости от класса - это украинский язык, история Украины, география, для определенных классов правоведение, защита Украины, в части, которая может изучаться дистанционно, либо, и это является инновацией, они могут изучать украинский компонент в центре за границей - это субботняя, воскресная школа, которая работает там, но преподает по программам украинского компонента, которые соответствуют стандартам украинского образования, и результаты, которые этот ребенок получил, например, в Парижской субботней школе, в украинском компоненте, так же признаются нашей системой образования
