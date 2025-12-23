Мошенники охотятся на данные украинских пенсионеров в мессенджерах – Госспецсвязи
Киев • УНН
В Украине распространяется новая схема кибермошенничества, ориентированная на пенсионеров, где злоумышленники рассылают фейковые сообщения для подтверждения возраста.
Госспецсвязи предупреждает о новой схеме кибермошенничества, ориентированной на пожилых людей. Злоумышленники рассылают в мессенджерах фейковые сообщения с требованием подтвердить возраст для якобы дальнейшего начисления пенсий. Пенсионерам предлагают перейти по ссылке и заполнить анкету. Об этом пишет УНН.
Детали
Переход по сомнительным адресам и ввод персональных или банковских данных дает мошенникам полный доступ к конфиденциальной информации. Полученные сведения используются для взлома аккаунтов в социальных сетях, доступа к онлайн-банкингу и хищения денег со счетов.
Важно! Все пенсионные выплаты и порядок их назначения или прекращения определены только законами Украины. Любые изменения происходят исключительно через официальные решения Верховной Рады Украины и Правительства, а не через анонимные сообщения в интернете и мессенджерах
Чтобы не стать жертвой злоумышленников, специалисты рекомендуют соблюдать базовые правила цифровой гигиены. Не открывать ссылки в подозрительных сообщениях и не вводить никаких данных на сторонних сайтах. Такие сообщения следует немедленно удалять.
Для проверки любой информации относительно социальных выплат, пенсий или льгот необходимо использовать только официальные веб-ресурсы государственных органов. В случае возникновения сомнений обращаться непосредственно в территориальные отделения Пенсионного фонда Украины.
