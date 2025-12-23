Шахраї полюють на дані українських пенсіонерів у месенджерах – Держспецзв’язку

$42.150.10
49.490.02
uk
12:03 • 8660 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
11:41 • 8906 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
11:27 • 12241 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
10:40 • 9604 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
08:27 • 12887 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 20045 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 36230 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 52112 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 80300 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 44699 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.7м/с
75%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Між Віткоффом і Рубіо існує конфлікт у поглядах на завершення війни в Україні - NBC News23 грудня, 04:02 • 30943 перегляди
Порушення кремлем міжнародних угод підкреслює необхідність надання гарантій Україні - ISW23 грудня, 04:30 • 6286 перегляди
Ворог здійснює масовану атаку по Україні: вибухи, відключення світла та пошкодження інфраструктури23 грудня, 05:45 • 31755 перегляди
Аварійні відключення світла введено в кількох регіонах на тлі атаки рф - Укренерго23 грудня, 06:07 • 16491 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video08:10 • 10024 перегляди
Публікації
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto12:03 • 8678 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний11:27 • 12257 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 80302 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 59904 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 88301 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Рустем Умєров
Андрій Гнатов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Житомирська область
Село
Реклама
УНН Lite
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo09:59 • 5776 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video08:10 • 10076 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 21445 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 23819 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 46270 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Золото
Фільм

Шахраї полюють на дані українських пенсіонерів у месенджерах – Держспецзв’язку

Київ • УНН

 • 6 перегляди

В Україні розповсюджується нова схема кібершахрайства, орієнтована на пенсіонерів, де зловмисники розсилають фейкові повідомлення для підтвердження віку.

Шахраї полюють на дані українських пенсіонерів у месенджерах – Держспецзв’язку

Держспецзв’язку попереджає про нову схему кібершахрайства, орієнтовану на людей похилого віку. Зловмисники розсилають у месенджерах фейкові повідомлення з вимогою підтвердити вік для нібито подальшого нарахування пенсій. Пенсіонерам пропонують перейти за посиланням та заповнити анкету. Про це пише УНН.

Деталі

Перехід за сумнівними адресами та введення персональних чи банківських даних дає шахраям повний доступ до конфіденційної інформації. Отримані відомості використовуються для зламу акаунтів у соціальних мережах, доступу до онлайн-банкінгу та викрадення грошей з рахунків.

У Дніпрі викрили шахраїв, які ошукали клієнтів банків на понад 50 млн гривень: у Кіберполіції розповіли деталі23.12.25, 04:50 • 29889 переглядiв

Важливо! Усі пенсійні виплати та порядок їх призначення чи припинення визначені лише законами України. Будь-які зміни відбуваються виключно через офіційні рішення Верховної Ради України та Уряду, а не через анонімні повідомлення в інтернеті та месенджерах 

– йдеться у повідомленні Держспецзв’язку. 

Щоб не стати жертвою зловмисників, фахівці рекомендують дотримуватися базових правил цифрової гігієни. Не відкривати посилання в підозрілих повідомленнях і не вводити жодних даних на сторонніх сайтах. Такі повідомлення слід негайно видаляти.

Для перевірки будь-якої інформації щодо соціальних виплат, пенсій або пільг необхідно використовувати лише офіційні вебресурси державних органів. У разі виникнення сумнівів звертатися безпосередньо до територіальних відділень Пенсійного фонду України.

Шахраї під виглядом "Нової Пошти" намагаються викрасти дані українців26.11.25, 16:02 • 3436 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоКримінал та НП
Банківська картка
Пенсійний вік
Кабінет Міністрів України
Соціальна мережа
Пенсійний фонд України
Верховна Рада України
Україна