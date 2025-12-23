$42.150.10
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Словацкий суд остановил скандальную инициативу Фицо по отмене защиты осведомителей

Киев • УНН

 • 156 просмотра

Верховный суд Словакии временно приостановил действие противоречивого законодательства, отменяющего национальное управление по защите осведомителей. Это решение является важным шагом в обеспечении верховенства права в Словакии, поскольку новый закон был признан слишком противоречивым.

Словацкий суд остановил скандальную инициативу Фицо по отмене защиты осведомителей

Левопопулистское правительство премьер-министра Роберта Фицо потерпело неудачу после того, как Верховный суд Словакии временно приостановил действие спорного законодательства, отменяющего национальное управление по защите осведомителей, передает УНН со ссылкой на POLITICO.

"Решение Конституционного суда подтверждает, что новый закон настолько противоречив, что было необходимо приостановить его действие. Мы рассматриваем сегодняшнее решение как важное событие в обеспечении верховенства права в Словакии", – заявили в управлении по защите осведомителей изданию POLITICO. Решение вступило в силу во вторник.

Это решение приостанавливает действие спорного закона, который в противном случае должен был бы вступить в силу 1 января 2026 года, пока суд не проверит его соответствие конституции.

Фицо заявил, что Словакия будет блокировать финансирование военных нужд Украины12.12.25, 05:58 • 34139 просмотров

Издание отмечает, что с момента возвращения к власти в 2023 году на четвертый срок партия Фицо "Смер" приняла меры для ликвидации антикоррупционных институтов, включая отмену Специальной прокуратуры, которая занималась громкими делами о коррупции, и расформирование NAKA, элитного полицейского подразделения, которое занималось борьбой с организованной преступностью. Правящая коалиция также ввела жесткие меры против независимых СМИ и внесла изменения в конституцию, чтобы предоставить национальному законодательству Словакии преимущество над законодательством ЕС в "культурных и этических вопросах".

Администрация Фицо, обошедшая президентское вето после использования ускоренной процедуры для продвижения законопроекта, пока не отступает в споре относительно офиса осведомителей. "Пока это лишь решение о приостановлении действия… Мы убеждены, что Конституционный Суд подтвердит, что закон правильный, и он вступит в силу", – говорится в заявлении министерства внутренних дел.

План правительства состоит в том, чтобы заменить офис новым учреждением, руководство которого будет назначено политически. Этот шаг сократит срок полномочий нынешнего директора и ослабит защиту осведомителей.

"Это был шок, потому что это не обсуждалось, не консультировалось и даже не объявлялось никаким образом заранее. И в своей первой реакции я назвала это самым откровенным политическим вмешательством в деятельность независимого государственного учреждения, которое я могу себе представить", – сказала POLITICO Зузана Длугошова, глава офиса по защите осведомителей.

Она предупредила, что с ослаблением защиты осведомители будут "менее охотно помогать государству разоблачать нарушения законодательства ЕС и мошенничество, связанное с европейскими фондами, которые значительны в Словакии".

Венгрия, США и Словакия против вступления Украины в НАТО - Рютте18.12.25, 17:51 • 3691 просмотр

Антонина Туманова

