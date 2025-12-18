Венгрия, США и Словакия против вступления Украины в НАТО - Рютте
Киев • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Венгрия, США, Словакия и, возможно, еще несколько союзников выступают против членства Украины в Альянсе. Он отметил, что на Вашингтонском саммите 2024 года союзники договорились о необратимом пути Украины в НАТО, но на практике некоторые члены выступают против.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что против членства Украины в Альянсе выступают Венгрия, Соединенные Штаты, Словакия и, возможно, еще несколько союзников, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Рютте отметил, что любая страна евроатлантического региона может подать заявку на членство в НАТО. Он также напомнил, что на Вашингтонском саммите в прошлом году в Вашингтоне в 2024 году союзники договорились о необратимом пути Украины в НАТО. Однако, по его словам, на практике несколько членов НАТО выступают против вступления Украины.
... есть практический элемент. И практический элемент заключается в том, что сейчас, когда мы говорим, несколько союзников говорят, что они не дадут своего согласия, и поэтому воздержатся от единогласного голосования по вступлению Украины в НАТО; такие страны, как Венгрия, Соединенные Штаты, Словакия и, возможно, еще несколько. Так что в этом заключается практический смысл
Рютте также говорил о "трех уровнях" гарантий безопасности для Украины после мирного соглашения, начиная с Вооруженных сил Украины, затем Коалиции желающих и поддержки США.
"Сейчас продолжаются обсуждения того, что именно это будет означать и как тогда будет выглядеть этот коллективный пакет гарантий безопасности", – говорит он.
Напомним
США и Украина обсудили сценарий, по которому Украина фактически будет отстранена от вступления в НАТО из-за договоренностей между Альянсом и Россией. При этом Киев не будет вынужден официально отказываться от своего стремления присоединиться к альянсу.