Венгрия, США и Словакия против вступления Украины в НАТО - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что против членства Украины в Альянсе выступают Венгрия, Соединенные Штаты, Словакия и, возможно, еще несколько союзников, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Рютте отметил, что любая страна евроатлантического региона может подать заявку на членство в НАТО. Он также напомнил, что на Вашингтонском саммите в прошлом году в Вашингтоне в 2024 году союзники договорились о необратимом пути Украины в НАТО. Однако, по его словам, на практике несколько членов НАТО выступают против вступления Украины.

... есть практический элемент. И практический элемент заключается в том, что сейчас, когда мы говорим, несколько союзников говорят, что они не дадут своего согласия, и поэтому воздержатся от единогласного голосования по вступлению Украины в НАТО; такие страны, как Венгрия, Соединенные Штаты, Словакия и, возможно, еще несколько. Так что в этом заключается практический смысл