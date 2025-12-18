Угорщина, США та Словаччина проти вступу України в НАТО - Рютте
Київ • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Угорщина, США, Словаччина та, можливо, ще кілька союзників виступають проти членства України в Альянсі. Він зазначив, що на Вашингтонському саміті 2024 року союзники домовилися про незворотний шлях України до НАТО, але на практиці деякі члени виступають проти.
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що проти членства України в Альянсі виступають Угорщина, Сполучені Штати, Словаччина та, можливо, ще кілька союзників, передає УНН із посиланням на The Guardian.
Деталі
Рютте зауважив, що будь-яка країна євроатлантичного регіону може подати заявку на членство в НАТО. Він також нагадав, що на Вашингтонському саміті минулого року у Вашингтоні у 2024 році союзники домовилися про незворотний шлях України до НАТО. Проте, за його словами, на практиці кілька членів НАТО виступають проти вступу України.
... є практичний елемент. І практичний елемент полягає в тому, що зараз, коли ми говоримо, кілька союзників кажуть, що вони не дадуть своєї згоди, і тому утримаються від одностайного голосування щодо вступу України до НАТО; такі країни, як Угорщина, Сполучені Штати, Словаччина та, можливо, ще кілька. Тож у цьому полягає практичний сенс
Рютте також говорив про "три рівні" гарантій безпеки для України після мирної угоди, починаючи зі Збройних сил України, потім Коаліції бажаючих та підтримки США.
"Наразі тривають обговорення того, що саме це означатиме і як тоді виглядатиме цей колективний пакет гарантій безпеки", – каже він.
Нагадаємо
США та Україна обговорили сценарій, за яким Україна фактично буде відсторонена від вступу до НАТО через домовленості між Альянсом та росією. При цьому Київ не буде змушений офіційно відмовлятися від свого прагнення приєднатися до альянсу.