Ексклюзив
15:30 • 1376 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
14:57 • 3190 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
14:45 • 5830 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Ексклюзив
13:04 • 14189 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
12:29 • 20496 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
12:00 • 9872 перегляди
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
11:31 • 15729 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
11:15 • 16390 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
10:52 • 15040 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларівPhoto
18 грудня, 08:07 • 22774 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купував
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров'я потребує перезавантаження
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex
Угорщина, США та Словаччина проти вступу України в НАТО - Рютте

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Угорщина, США, Словаччина та, можливо, ще кілька союзників виступають проти членства України в Альянсі. Він зазначив, що на Вашингтонському саміті 2024 року союзники домовилися про незворотний шлях України до НАТО, але на практиці деякі члени виступають проти.

Угорщина, США та Словаччина проти вступу України в НАТО - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що проти членства України в Альянсі виступають Угорщина, Сполучені Штати, Словаччина та, можливо, ще кілька союзників, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Рютте зауважив, що будь-яка країна євроатлантичного регіону може подати заявку на членство в НАТО. Він також нагадав, що на Вашингтонському саміті минулого року у Вашингтоні у 2024 році союзники домовилися про незворотний шлях України до НАТО. Проте, за його словами, на практиці кілька членів НАТО виступають проти вступу України.

... є практичний елемент. І практичний елемент полягає в тому, що зараз, коли ми говоримо, кілька союзників кажуть, що вони не дадуть своєї згоди, і тому утримаються від одностайного голосування щодо вступу України до НАТО; такі країни, як Угорщина, Сполучені Штати, Словаччина та, можливо, ще кілька. Тож у цьому полягає практичний сенс 

- наголосив генсек НАТО.

Рютте також говорив про "три рівні" гарантій безпеки для України після мирної угоди, починаючи зі Збройних сил України, потім Коаліції бажаючих та підтримки США.

"Наразі тривають обговорення того, що саме це означатиме і як тоді виглядатиме цей колективний пакет гарантій безпеки", – каже він.

США не бачать Україну в НАТО, позиція Києва щодо членства не змінюється - Зеленський18.12.25, 16:42 • 1048 переглядiв

Нагадаємо

США та Україна обговорили сценарій, за яким Україна фактично буде відсторонена від вступу до НАТО через домовленості між Альянсом та росією. При цьому Київ не буде змушений офіційно відмовлятися від свого прагнення приєднатися до альянсу.

Антоніна Туманова

Політика
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Марк Рютте
НАТО
Збройні сили України
Словаччина
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Україна