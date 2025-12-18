Угорщина, США та Словаччина проти вступу України в НАТО - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що проти членства України в Альянсі виступають Угорщина, Сполучені Штати, Словаччина та, можливо, ще кілька союзників, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Рютте зауважив, що будь-яка країна євроатлантичного регіону може подати заявку на членство в НАТО. Він також нагадав, що на Вашингтонському саміті минулого року у Вашингтоні у 2024 році союзники домовилися про незворотний шлях України до НАТО. Проте, за його словами, на практиці кілька членів НАТО виступають проти вступу України.

... є практичний елемент. І практичний елемент полягає в тому, що зараз, коли ми говоримо, кілька союзників кажуть, що вони не дадуть своєї згоди, і тому утримаються від одностайного голосування щодо вступу України до НАТО; такі країни, як Угорщина, Сполучені Штати, Словаччина та, можливо, ще кілька. Тож у цьому полягає практичний сенс