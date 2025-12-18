США не бачать Україну в НАТО, позиція Києва щодо членства не змінюється - Зеленський

$42.340.15
Ексклюзив
13:04 • 10525 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
12:29 • 15598 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
12:00 • 6088 перегляди
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
11:31 • 12699 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
11:15 • 14492 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
10:52 • 14196 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларівPhoto
18 грудня, 08:07 • 21844 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
18 грудня, 07:18 • 30506 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
17 грудня, 20:01 • 41035 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 56853 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
Популярнi новини
Британія завершує підготовку військ для миротворчої місії в Україні 18 грудня, 05:08 • 16073 перегляди
росіяни масовано атакували Черкаси: цілили по критичній інфраструктурі, є постраждаліPhoto18 грудня, 05:25 • 37067 перегляди
Акції Tesla встановили новий ціновий рекорд 18 грудня, 05:37 • 13120 перегляди
Перейменування "копійки" на "шаг": Рада підтримала закон у першому читанніPhoto09:48 • 21517 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 13217 перегляди
Публікації
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
12:29 • 15599 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 13240 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 52990 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі17 грудня, 14:58 • 51148 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається17 грудня, 14:39 • 47244 перегляди
УНН Lite
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 13240 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 24718 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 24186 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 31061 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 36487 перегляди
США не бачать Україну в НАТО, позиція Києва щодо членства не змінюється - Зеленський

Київ • УНН

 • 250 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до повномасштабної війни прямо порушував питання членства України в НАТО з тодішнім президентом США Джо Байденом, але отримав чітку відмову. Зеленський наголосив, що не вважає за потрібне змінювати Конституцію України через позицію інших держав.

США не бачать Україну в НАТО, позиція Києва щодо членства не змінюється - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ще до повномасштабної війни прямо порушував питання членства України в НАТО у діалозі з тодішнім президентом США Джо Байденом, однак отримав чітку відмову, передає УНН.

Деталі

За словами Зеленського, він із перших днів спілкування з минулим президентом США Джо Байденом порушував тему вступу України до НАТО, оскільки це закріплено в Конституції та розглядається як реальні гарантії безпеки.

З перших днів, з першого діалогу з бувшим президентом Сполучних Штатів Америки Байденом, я піднімав це питання. У нас є НАТО в конституції нашої держави і європейський курс - я абсолютно прямо ставив це запитання: "Чи може Україна бути в нато?" Бо ми цього хочемо, і ми розуміємо що це реальні гарантії безпеки. Це було ще до війни. Президент Байден мені сказав, що "ні, ви не будете в НАТО". Я підходив до цього питання кожного разу і у когось, в Білому домі це вже викликало і посмішки, і які тільки не були реакції. Я, чесно кажучи, не розумію, якщо та чи інша держава каже: "Ми, в принципі, не проти, але там не будете". Я вважаю так: що ти там не будеш, якщо хтось проти і треба відверто говорити - хто проти, і потім вирішувати ці питання або їх не вирішувати 

- заявив Зеленський під час пресконференції.

Зеленський розкрив три ключові аспекти гарантій безпеки США для України: включає "5 статтю НАТО"18.12.25, 10:34 • 2322 перегляди

Крім того, Президент України наголосив, що не вважає за потрібне змінювати Конституцію України через позицію інших держав.

Я, чесно кажучи, не вважаю, що нам треба змінювати конституцію нашої держави. По-перше - це Конституція України і нехай український народ вирішує, що робити з цією конституцією - з нашою конституцією, а не хтось вирішує. Точно не через заклики рф або ще когось - це наша конституція. Ми хотіли мати такі гарантії безпеки, вважаємо що на них заслуговуємо. Політика послідовна, скажу чесно, в США вона не змінюється щодо членства України в НАТО. Нас там не бачать поки що. Може в майбутньому зміниться позиція, може хтось буде усвідомлювати, що сильна українська армія посилює НАТО, а не навпаки 

- додав Зеленський.

Нагадаємо

США та Україна обговорили сценарій, за яким Україна фактично буде відсторонена від вступу до НАТО через домовленості між Альянсом та росією. При цьому Київ не буде змушений офіційно відмовлятися від свого прагнення приєднатися до альянсу.

Алла Кіосак

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
НАТО
Джо Байден
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна