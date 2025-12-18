США не бачать Україну в НАТО, позиція Києва щодо членства не змінюється - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ще до повномасштабної війни прямо порушував питання членства України в НАТО у діалозі з тодішнім президентом США Джо Байденом, однак отримав чітку відмову, передає УНН.

Деталі

За словами Зеленського, він із перших днів спілкування з минулим президентом США Джо Байденом порушував тему вступу України до НАТО, оскільки це закріплено в Конституції та розглядається як реальні гарантії безпеки.

З перших днів, з першого діалогу з бувшим президентом Сполучних Штатів Америки Байденом, я піднімав це питання. У нас є НАТО в конституції нашої держави і європейський курс - я абсолютно прямо ставив це запитання: "Чи може Україна бути в нато?" Бо ми цього хочемо, і ми розуміємо що це реальні гарантії безпеки. Це було ще до війни. Президент Байден мені сказав, що "ні, ви не будете в НАТО". Я підходив до цього питання кожного разу і у когось, в Білому домі це вже викликало і посмішки, і які тільки не були реакції. Я, чесно кажучи, не розумію, якщо та чи інша держава каже: "Ми, в принципі, не проти, але там не будете". Я вважаю так: що ти там не будеш, якщо хтось проти і треба відверто говорити - хто проти, і потім вирішувати ці питання або їх не вирішувати - заявив Зеленський під час пресконференції.

Крім того, Президент України наголосив, що не вважає за потрібне змінювати Конституцію України через позицію інших держав.

Я, чесно кажучи, не вважаю, що нам треба змінювати конституцію нашої держави. По-перше - це Конституція України і нехай український народ вирішує, що робити з цією конституцією - з нашою конституцією, а не хтось вирішує. Точно не через заклики рф або ще когось - це наша конституція. Ми хотіли мати такі гарантії безпеки, вважаємо що на них заслуговуємо. Політика послідовна, скажу чесно, в США вона не змінюється щодо членства України в НАТО. Нас там не бачать поки що. Може в майбутньому зміниться позиція, може хтось буде усвідомлювати, що сильна українська армія посилює НАТО, а не навпаки - додав Зеленський.

Нагадаємо

США та Україна обговорили сценарій, за яким Україна фактично буде відсторонена від вступу до НАТО через домовленості між Альянсом та росією. При цьому Київ не буде змушений офіційно відмовлятися від свого прагнення приєднатися до альянсу.