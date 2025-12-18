$42.340.15
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Барт Де Вевер
Антониу Кошта
Дональд Туск
Блогеры
Актуальные места
Украина
Бельгия
Соединённые Штаты
Польша
Крым
США не видят Украину в НАТО, позиция Киева по членству не меняется - Зеленский

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до полномасштабной войны прямо поднимал вопрос членства Украины в НАТО с тогдашним президентом США Джо Байденом, но получил четкий отказ. Зеленский подчеркнул, что не считает нужным менять Конституцию Украины из-за позиции других государств.

США не видят Украину в НАТО, позиция Киева по членству не меняется - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще до полномасштабной войны прямо поднимал вопрос членства Украины в НАТО в диалоге с тогдашним президентом США Джо Байденом, однако получил четкий отказ, передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, он с первых дней общения с бывшим президентом США Джо Байденом поднимал тему вступления Украины в НАТО, поскольку это закреплено в Конституции и рассматривается как реальные гарантии безопасности.

С первых дней, с первого диалога с бывшим президентом Соединенных Штатов Америки Байденом, я поднимал этот вопрос. У нас есть НАТО в конституции нашего государства и европейский курс - я абсолютно прямо ставил этот вопрос: "Может ли Украина быть в НАТО?" Потому что мы этого хотим, и мы понимаем, что это реальные гарантии безопасности. Это было еще до войны. Президент Байден мне сказал, что "нет, вы не будете в НАТО". Я подходил к этому вопросу каждый раз, и у кого-то в Белом доме это уже вызывало и улыбки, и какие только не были реакции. Я, честно говоря, не понимаю, если то или иное государство говорит: "Мы, в принципе, не против, но там не будете". Я считаю так: что ты там не будешь, если кто-то против и надо откровенно говорить - кто против, и потом решать эти вопросы или их не решать 

- заявил Зеленский во время пресс-конференции.

Зеленский раскрыл три ключевых аспекта гарантий безопасности США для Украины: включает "5 статью НАТО"18.12.25, 10:34 • 2310 просмотров

Кроме того, Президент Украины подчеркнул, что не считает нужным менять Конституцию Украины из-за позиции других государств.

Я, честно говоря, не считаю, что нам нужно менять конституцию нашего государства. Во-первых - это Конституция Украины, и пусть украинский народ решает, что делать с этой конституцией - с нашей конституцией, а не кто-то решает. Точно не из-за призывов РФ или еще кого-то - это наша конституция. Мы хотели иметь такие гарантии безопасности, считаем, что на них заслуживаем. Политика последовательна, скажу честно, в США она не меняется относительно членства Украины в НАТО. Нас там не видят пока что. Может, в будущем изменится позиция, может, кто-то будет осознавать, что сильная украинская армия усиливает НАТО, а не наоборот 

- добавил Зеленский.

Напомним

США и Украина обсудили сценарий, при котором Украина фактически будет отстранена от вступления в НАТО из-за договоренностей между Альянсом и Россией. При этом Киев не будет вынужден официально отказываться от своего стремления присоединиться к альянсу.

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
НАТО
Джо Байден
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина