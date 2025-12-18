США не видят Украину в НАТО, позиция Киева по членству не меняется - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще до полномасштабной войны прямо поднимал вопрос членства Украины в НАТО в диалоге с тогдашним президентом США Джо Байденом, однако получил четкий отказ, передает УНН.

По словам Зеленского, он с первых дней общения с бывшим президентом США Джо Байденом поднимал тему вступления Украины в НАТО, поскольку это закреплено в Конституции и рассматривается как реальные гарантии безопасности.

С первых дней, с первого диалога с бывшим президентом Соединенных Штатов Америки Байденом, я поднимал этот вопрос. У нас есть НАТО в конституции нашего государства и европейский курс - я абсолютно прямо ставил этот вопрос: "Может ли Украина быть в НАТО?" Потому что мы этого хотим, и мы понимаем, что это реальные гарантии безопасности. Это было еще до войны. Президент Байден мне сказал, что "нет, вы не будете в НАТО". Я подходил к этому вопросу каждый раз, и у кого-то в Белом доме это уже вызывало и улыбки, и какие только не были реакции. Я, честно говоря, не понимаю, если то или иное государство говорит: "Мы, в принципе, не против, но там не будете". Я считаю так: что ты там не будешь, если кто-то против и надо откровенно говорить - кто против, и потом решать эти вопросы или их не решать