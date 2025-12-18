Зеленский раскрыл три ключевых аспекта гарантий безопасности США для Украины: включает "5 статью НАТО"

Принципиальными в гарантиях безопасности, над которыми Украина работает с США, являются три вещи, одна из которых - 5 статья НАТО, заявил журналистам Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

О гарантиях безопасности США

Прежде всего гарантии безопасности, я об этом говорил, повторю. Мы работаем над гарантиями безопасности с Соединенными Штатами Америки. Для нас принципиальны вещи, чтобы это было проголосовано в Конгрессе Соединенных Штатов, чтобы это были гарантии юридически обязывающие. Второе, чтобы это была пятая статья НАТО. Третье, чтобы мы знали, как партнеры будут реагировать в случае повторения агрессии России - сказал Зеленский.

По его словам, "также есть детали по оружию, по усилению нашей армии, по количественному составу украинской армии". "Все эти детали, кроме состава, вы знаете, что она не менее 800 тысяч должна быть и оставаться. А по деталям вооружения и т.д., мы договорились с США, пока не доработается этот документ, не проговаривать публично детали", - указал Президент.

Мирный план

"То же самое, когда вы спрашиваете, что касается последней версии мирного плана. Я не знаю, что такое последняя версия мирного плана РФ. Есть план, который Соединенные Штаты Америки с нами проговаривали и проговаривают с "русскими". Последняя версия любого плана - это согласованная версия. Пока что согласованной версии плана нет", - указал Президент.

Разговор с Трампом

"Когда я собираюсь говорить с президентом Трампом. Мы говорили с ним два дня назад в Берлине, и это был такой бриф по поводу того, как прошли наши переговоры. Я думаю, сейчас, когда мы будем иметь уже финализацию документов, мы выйдем на контакт", - подчеркнул Зеленский.