Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
07:18 • 4802 просмотра
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
17 декабря, 20:01 • 19928 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 35891 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 38262 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 63588 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 37994 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 28520 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 25484 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 23023 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
Зеленский раскрыл три ключевых аспекта гарантий безопасности США для Украины: включает "5 статью НАТО"

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три принципиальные вещи в гарантиях безопасности с США, включая юридически обязывающие гарантии, аналог 5 статьи НАТО и реакцию на агрессию РФ. Он также упомянул детали относительно оружия и численности украинской армии, которые пока не разглашаются.

Зеленский раскрыл три ключевых аспекта гарантий безопасности США для Украины: включает "5 статью НАТО"

Принципиальными в гарантиях безопасности, над которыми Украина работает с США, являются три вещи, одна из которых - 5 статья НАТО, заявил журналистам Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

О гарантиях безопасности США

Прежде всего гарантии безопасности, я об этом говорил, повторю. Мы работаем над гарантиями безопасности с Соединенными Штатами Америки. Для нас принципиальны вещи, чтобы это было проголосовано в Конгрессе Соединенных Штатов, чтобы это были гарантии юридически обязывающие. Второе, чтобы это была пятая статья НАТО. Третье, чтобы мы знали, как партнеры будут реагировать в случае повторения агрессии России

- сказал Зеленский.

По его словам, "также есть детали по оружию, по усилению нашей армии, по количественному составу украинской армии". "Все эти детали, кроме состава, вы знаете, что она не менее 800 тысяч должна быть и оставаться. А по деталям вооружения и т.д., мы договорились с США, пока не доработается этот документ, не проговаривать публично детали", - указал Президент.

Мирный план

"То же самое, когда вы спрашиваете, что касается последней версии мирного плана. Я не знаю, что такое последняя версия мирного плана РФ. Есть план, который Соединенные Штаты Америки с нами проговаривали и проговаривают с "русскими". Последняя версия любого плана - это согласованная версия. Пока что согласованной версии плана нет", - указал Президент.

Разговор с Трампом

"Когда я собираюсь говорить с президентом Трампом. Мы говорили с ним два дня назад в Берлине, и это был такой бриф по поводу того, как прошли наши переговоры. Я думаю, сейчас, когда мы будем иметь уже финализацию документов, мы выйдем на контакт", - подчеркнул Зеленский.

Юлия Шрамко

