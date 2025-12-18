Зеленський розкрив три ключові аспекти гарантій безпеки США для України: включає "5 статтю НАТО"

Принциповими у гарантіях безпеки, щодо яких Україна працює зі США, є три речі, одна з яких - 5 стаття НАТО, заявив журналістам Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Про гарантії безпеки США

Передусім гарантії безпеки, я про це говорив, повторю. Ми працюємо над гарантіями безпеки зі Сполученими Штатами Америки. Для нас принципові речі, щоб це було проголосовано в Конгресі Сполучених Штатів, щоб це були гарантії юридично зобов'язуючі. Друге, щоб це була п'ята стаття НАТО. Третє, щоб ми знали, як партнери будуть реагувати в разі повторення агресії росії - сказав Зеленський.

З його слів, "також є деталі щодо зброї, щодо посилення нашої армії, щодо кількісного складу української армії". "Усі ці деталі, окрім складу, ви знаєте, що вона не менше 800 тисяч повинна бути і залишатись. А щодо деталей озброєння, тощо, ми домовилися з США, поки не допрацюється цей документ, не проговорювати публічно деталі", - вказав Президент.

Мирний план

"Те саме, коли ви запитуєте, що стосується останньої версії мирного плану. Я не знаю, що таке остання версія мирного плану рф. Є план, який Сполучені Штати Америки з нами проговорювали і проговорюють з "русскіми". Остання версія будь-якого плану - це узгоджена версія. Поки що узгодженої версії плану немає", - вказав Президент.

Розмова з Трампом

"Коли я збираюся говорити з президентом Трампом. Ми говорили з ним два дні тому в Берліні, і це була такий бриф з приводу того, як пройшли наші переговори. Я думаю, зараз, коли ми будемо мати вже фіналізацію документів, ми вийдемо на контакт", - наголосив Зеленський.

