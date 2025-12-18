$42.340.15
08:07 • 2144 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
07:18 • 4874 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
17 грудня, 20:01 • 19958 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 35929 перегляди
Партія "Слуга Народу" обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 38285 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 63621 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex
17 грудня, 10:56 • 38004 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 28523 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 25487 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 23023 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 63623 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій
17 грудня, 07:15 • 47934 перегляди
Зеленський розкрив три ключові аспекти гарантій безпеки США для України: включає "5 статтю НАТО"

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Президент України Володимир Зеленський назвав три принципові речі у гарантіях безпеки зі США, включаючи юридично зобов'язуючі гарантії, аналог 5 статті НАТО та реакцію на агресію рф. Він також згадав деталі щодо зброї та чисельності української армії, які поки не розголошуються.

Зеленський розкрив три ключові аспекти гарантій безпеки США для України: включає "5 статтю НАТО"

Принциповими у гарантіях безпеки, щодо яких Україна працює зі США, є три речі, одна з яких - 5 стаття НАТО, заявив журналістам Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Про гарантії безпеки США

Передусім гарантії безпеки, я про це говорив, повторю. Ми працюємо над гарантіями безпеки зі Сполученими Штатами Америки. Для нас принципові речі, щоб це було проголосовано в Конгресі Сполучених Штатів, щоб це були гарантії юридично зобов'язуючі. Друге, щоб це була п'ята стаття НАТО. Третє, щоб ми знали, як партнери будуть реагувати в разі повторення агресії росії

- сказав Зеленський.

З його слів, "також є деталі щодо зброї, щодо посилення нашої армії, щодо кількісного складу української армії". "Усі ці деталі, окрім складу, ви знаєте, що вона не менше 800 тисяч повинна бути і залишатись. А щодо деталей озброєння, тощо, ми домовилися з США, поки не допрацюється цей документ, не проговорювати публічно деталі", - вказав Президент.

Мирний план

"Те саме, коли ви запитуєте, що стосується останньої версії мирного плану. Я не знаю, що таке остання версія мирного плану рф. Є план, який Сполучені Штати Америки з нами проговорювали і проговорюють з "русскіми". Остання версія будь-якого плану - це узгоджена версія. Поки що узгодженої версії плану немає", - вказав Президент.

Розмова з Трампом

"Коли я збираюся говорити з президентом Трампом. Ми говорили з ним два дні тому в Берліні, і це була такий бриф з приводу того, як пройшли наші переговори. Я думаю, зараз, коли ми будемо мати вже фіналізацію документів, ми вийдемо на контакт", - наголосив Зеленський.

"Якщо путін буде гальмувати дипломатичну хвилю": Зеленський розкрив, що може зробити тиск США та інших партнерів18.12.25, 10:23 • 436 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Конгрес США
НАТО
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Берлін