Словацький суд зупинив скандальну ініціативу Фіцо щодо скасування захисту викривачів

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Верховний суд Словаччини тимчасово призупинив дію суперечливого законодавства, яке скасовує національне управління захисту викривачів. Це рішення є важливим кроком у забезпеченні верховенства права в Словаччині, оскільки новий закон був визнаний занадто суперечливим.

Словацький суд зупинив скандальну ініціативу Фіцо щодо скасування захисту викривачів

Ліво-популістський уряд прем'єр-міністра Роберта Фіцо зазнав невдачі після того, як Верховний суд Словаччини тимчасово призупинив дію суперечливого законодавства, яке скасовує національне управління захисту викривачів, передає УНН із посиланням на POLITICO.

"Рішення Конституційного суду підтверджує, що новий закон є настільки суперечливим, що було необхідно призупинити його дію. Ми розглядаємо сьогоднішнє рішення як важливу подію у забезпеченні верховенства права в Словаччині", – заявили в управлінні захисту викривачів виданню POLITICO. Рішення набуло чинності у вівторок.

Це рішення призупиняє дію спірного закону, який в іншому випадку мав би набути чинності 1 січня 2026 року, доки суд не перевірить його відповідність конституції.

Фіцо заявив, що Словаччина блокуватиме фінансування військових потреб України12.12.25, 05:58 • 34139 переглядiв

Видання зауважує, що з моменту повернення до влади у 2023 році на четвертий термін партія Фіцо "Смер" вжила заходів для ліквідації антикорупційних інституцій, включаючи скасування Спеціальної прокуратури, яка займалася гучними справами про корупцію, та розформування NAKA, елітного поліцейського підрозділу, який займався боротьбою з організованою злочинністю. Правляча коаліція також запровадила жорсткі заходи проти незалежних ЗМІ та внесла зміни до конституції, щоб надати національному законодавству Словаччини перевагу над законодавством ЄС у "культурних та етичних питаннях".

Адміністрація Фіцо, яка обійшла президентське вето після використання прискореної процедури для просування законопроекту, поки що не відступає у суперечці щодо офісу викривачів. "Поки що це лише рішення про призупинення дії… Ми переконані, що Конституційний Суд підтвердить, що закон є правильним, і він набуде чинності", – йдеться у заяві міністерства внутрішніх справ.

План уряду полягає в тому, щоб замінити офіс новою установою, керівництво якої буде призначене політично. Цей крок скоротить термін повноважень нинішнього директора та послабить захист викривачів.

"Це був шок, тому що це не обговорювалося, не консультувалося і навіть не оголошувалося жодним чином заздалегідь. І у своїй першій реакції я назвала це найвідвертішим політичним втручанням у діяльність незалежної державної установи, яке я можу собі уявити", – сказала POLITICO Зузана Длугошова, голова офісу захисту викривачів.

Вона попередила, що з послабленням захисту викривачі будуть "менш охоче допомагати державі викривати порушення законодавства ЄС та шахрайство, пов’язане з європейськими фондами, які є значними у Словаччині".

Угорщина, США та Словаччина проти вступу України в НАТО - Рютте18.12.25, 17:51 • 3689 переглядiв

Антоніна Туманова

