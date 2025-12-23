$42.150.10
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украина поднялась на 14 позиций в мировом рейтинге по искусственному интеллекту

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Украина заняла 40-е место среди 195 стран в Government AI Readiness Index 2025, поднявшись на 14 позиций. Страна опередила США и Великобританию по некоторым критериям, в частности по цифровизации госуслуг.

Украина поднялась на 14 позиций в мировом рейтинге по искусственному интеллекту

Украина поднялась на 14 позиций в мировом рейтинге готовности стран к использованию искусственного интеллекта Government AI Readiness Index 2025 от Oxford Insights и заняла 40-е место среди 195 стран, закрепившись среди лидеров Восточной Европы. Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, пишет УНН.

Government AI Readiness Index 2025 от Oxford Insights — один из главных отчетов в области развития искусственного интеллекта. Несмотря на войну, Украина сделала большой скачок и поднялась аж на 14 позиций. Мы заняли 40-е место из 195 стран и оказались среди лидеров по развитию ИИ в Восточной Европе

- говорится в сообщении.

Он отметил, что по некоторым критериям Украине удалось обойти лидеров общего рейтинга — США и Великобританию:

  • 99,63% - рекордный показатель цифровизации государственных сервисов;
    • 92,25% - соответствие законодательства международным стандартам.

      Глава Минцифры напомнил, что год назад была сформирована миссия для Украины в сфере ИИ - до 2030-го войти в топ-3 страны по уровню внедрения и развития искусственного интеллекта. Только в феврале запустили WINWIN AI Center of Excellence - а уже сейчас Украина воплощает проекты глобального масштаба:

      • Запустили Дія.АІ — первого в мире национального AI-ассистента по государственным услугам.
        • Создаем национальную LLM и строим инфраструктуру AI Factory.
          • Интегрируем ИИ в Мрію, Дію, проекты экосистемы Минцифры и государственные процессы.

            Также Федоров отдельно выделил трек — defense tech. Он отметил, что искусственный интеллект уже работает на поле боя и помогает Украине защищать свободу.

            "Вскоре — еще больше амбициозных результатов. До конца года представим ИИ-ассистентов в проектах экосистемы Дії. А затем — представим Стратегию развития ИИ до 2030 года, запустим AI-ассистента в приложении Дія и представим национальную языковую модель", — написал глава Минцифры.

            Ольга Розгон

