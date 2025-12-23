$42.150.10
12:03
Україна піднялася на 14 позицій у світовому рейтингу зі штучного інтелекту

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Україна посіла 40-те місце серед 195 країн у Government AI Readiness Index 2025, піднявшись на 14 позицій. Країна випередила США та Велику Британію за деякими критеріями, зокрема за цифровізацією держсервісів.

Україна піднялася на 14 позицій у світовому рейтингу зі штучного інтелекту

Україна піднялася на 14 позицій у світовому рейтингу готовності країн до використання штучного інтелекту Government AI Readiness Index 2025 від Oxford Insights і посіла 40-те місце серед 195 країн, закріпившись серед лідерів Східної Європи. Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, пише УНН.

Government AI Readiness Index 2025 від Oxford Insights — один з головних звітів у галузі розвитку штучного інтелекту. Попри війну, Україна зробила великий стрибок та піднялася аж на 14 позицій. Ми посіли 40-ве місце зі 195 країн та опинилися серед лідерів з розвитку ШІ в Східній Європі

- йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що за деякими критеріями Україні вдалося обійти лідерів загального рейтингу — США та Велику Британію:

  • 99,63% - рекордний показник цифровізації державних сервісів;
    • 92,25% - відповідність законодавства міжнародним стандартам.

      Енергія для ШІ: Alphabet купує розробника Intersect за 4,75 мільярда доларів22.12.25, 22:30 • 2484 перегляди

      Глава Мінцифри нагадав, що рік тому була сформована місія для України у сфері ШІ - до 2030-го увійти в топ-3 країни за рівнем упровадження та розвитку штучного інтелекту. Лише в лютому запустили WINWIN AI Center of Excellence - а вже зараз Україна утілює проєкти глобального масштабу:

      • Запустили Дія.АІ — першого у світі національного AI-асистента з державних послуг.
        • Створюємо національну LLM та будуємо інфраструктуру AI Factory.
          • Інтегруємо АІ в Мрію, Дію, проєкти екосистеми Мінцифри та державні процеси.

            Також Федоров окремо виділив трек — defense tech. Він зазначив, що штучний інтелект уже працює на полі бою та допомагає Україні захищати свободу.

            "Незабаром — ще більше амбітних результатів. До кінця року презентуємо АІ-асистентів у проєктах екосистеми Дії. А згодом — представимо Стратегію розвитку ШІ до 2030 року, запустимо AI-асистента в застосунку Дія та представимо національну мовну модель", — написав глава Мінцифри.

            Японія виділить понад $6 млрд на розробку власного ШІ22.12.25, 08:19 • 3464 перегляди

            Ольга Розгон

