01:25 • 11530 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 22873 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 27875 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 36202 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 35177 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 46326 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 71083 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 81278 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 45457 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 38619 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
Япония выделит более $6 млрд на разработку собственного ИИ

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Правительство Японии предоставит 1 триллион иен (6,34 миллиарда долларов) поддержки в течение пяти лет для разработки собственного искусственного интеллекта. Новую компанию учредят около 10 фирм, включая SoftBank Group Corp., для создания крупнейшей в стране базовой модели ИИ.

Япония выделит более $6 млрд на разработку собственного ИИ

Правительство Японии предоставит около 1 триллиона иен (6,34 миллиарда долларов) поддержки в течение пяти лет, чтобы помочь запланированной новой компании разработать собственный искусственный интеллект, со ссылкой на источник, близкий к делу, сообщает Kyodo, пишет УНН.

Детали

Компания будет основана около 10 фирмами, включая SoftBank Group Corp., с целью разработки крупнейшей в стране базовой модели искусственного интеллекта путем государственно-частного сотрудничества, сообщил источник.

Пятилетняя схема поддержки должна начаться в 2026 финансовом году, который начнется в следующем апреле, сообщает источник.

Движение Японии к разработке собственного искусственного интеллекта происходит на фоне ее надежды конкурировать с Китаем и Соединенными Штатами, ведущими игроками в области этой технологии, которая может непосредственно повлиять на национальную безопасность.

По словам источника, около 100 инженеров из SoftBank и стартапа по искусственному интеллекту Preferred Networks Inc. присоединятся к новой компании.

Столкнувшись с глобальной конкуренцией за закупку полупроводников, есть надежда, что новая компания с помощью правительства сможет обеспечить необходимые поставки, сообщает источник.

Поскольку Япония отстает в использовании искусственного интеллекта, правительство намерено разработать базовый план, который, как ожидается, будет одобрен кабинетом министров страны в ближайшее время. В плане правительство подчеркнет необходимость развития отечественного искусственного интеллекта и поддержки центров обработки данных для укрепления национальной мощи и уменьшения цифрового дефицита.

Разработка "физического искусственного интеллекта", который объединяет технологию с робототехникой, также включена в проект как ключевая стратегия для Японии, которая отстает в этой области.

Юлия Шрамко

