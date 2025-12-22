Япония выделит более $6 млрд на разработку собственного ИИ
Киев • УНН
Правительство Японии предоставит 1 триллион иен (6,34 миллиарда долларов) поддержки в течение пяти лет для разработки собственного искусственного интеллекта. Новую компанию учредят около 10 фирм, включая SoftBank Group Corp., для создания крупнейшей в стране базовой модели ИИ.
Правительство Японии предоставит около 1 триллиона иен (6,34 миллиарда долларов) поддержки в течение пяти лет, чтобы помочь запланированной новой компании разработать собственный искусственный интеллект, со ссылкой на источник, близкий к делу, сообщает Kyodo, пишет УНН.
Детали
Компания будет основана около 10 фирмами, включая SoftBank Group Corp., с целью разработки крупнейшей в стране базовой модели искусственного интеллекта путем государственно-частного сотрудничества, сообщил источник.
Пятилетняя схема поддержки должна начаться в 2026 финансовом году, который начнется в следующем апреле, сообщает источник.
Движение Японии к разработке собственного искусственного интеллекта происходит на фоне ее надежды конкурировать с Китаем и Соединенными Штатами, ведущими игроками в области этой технологии, которая может непосредственно повлиять на национальную безопасность.
По словам источника, около 100 инженеров из SoftBank и стартапа по искусственному интеллекту Preferred Networks Inc. присоединятся к новой компании.
Столкнувшись с глобальной конкуренцией за закупку полупроводников, есть надежда, что новая компания с помощью правительства сможет обеспечить необходимые поставки, сообщает источник.
Поскольку Япония отстает в использовании искусственного интеллекта, правительство намерено разработать базовый план, который, как ожидается, будет одобрен кабинетом министров страны в ближайшее время. В плане правительство подчеркнет необходимость развития отечественного искусственного интеллекта и поддержки центров обработки данных для укрепления национальной мощи и уменьшения цифрового дефицита.
Разработка "физического искусственного интеллекта", который объединяет технологию с робототехникой, также включена в проект как ключевая стратегия для Японии, которая отстает в этой области.
