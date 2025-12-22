Китайские ИИ-гиганты Zhipu и MiniMax раскрыли доходы перед выходом на биржу

Китайские стартапы Zhipu AI и MiniMax, которых называют главными конкурентами OpenAI в Поднебесной, прошли листинг-слушания на Гонконгской фондовой бирже. Компании впервые обнародовали свои финансовые показатели, готовясь к ожесточенной борьбе за титул "первого публичного разработчика больших языковых моделей" Китая. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Несмотря на статус "единорогов", финансовые результаты китайских игроков пока значительно уступают западным аналогам.

Zhipu AI (выходцы из Университета Цинхуа) в 2024 году получила доход в размере $44,4 млн (312,4 млн юаней).

MiniMax (фокусируется на видеомонтаже и ИИ-спутниках) задекларировала $30,5 млн.

Для сравнения, ожидаемый годовой доход OpenAI в этом году достигает $13 млрд, а Anthropic – $9 млрд. Впрочем, китайские компании имеют гораздо более скромные оценки – примерно по $4 млрд каждая.

Оба стартапа поддерживаются техгигантами Alibaba и Tencent. Ожидается, что дебют на бирже состоится уже в январе 2026 года, что позволит компаниям привлечь сотни миллионов долларов для дальнейшей разработки моделей.

Эти компании ведут ожесточенную гонку за то, чтобы стать первыми отечественными стартапами в сфере генеративного искусственного интеллекта, которые выйдут на биржу