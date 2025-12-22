$42.340.00
01:25 • 10061 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 19635 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 25575 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 34007 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 33572 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 45378 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 70386 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 79415 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 45272 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 38426 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
Китайские ИИ-гиганты Zhipu и MiniMax раскрыли доходы перед выходом на биржу

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Китайские стартапы Zhipu AI и MiniMax, конкуренты OpenAI, прошли листинговые слушания на Гонконгской бирже. Компании впервые обнародовали финансовые показатели, готовясь к IPO в январе 2026 года.

Китайские ИИ-гиганты Zhipu и MiniMax раскрыли доходы перед выходом на биржу

Китайские стартапы Zhipu AI и MiniMax, которых называют главными конкурентами OpenAI в Поднебесной, прошли листинг-слушания на Гонконгской фондовой бирже. Компании впервые обнародовали свои финансовые показатели, готовясь к ожесточенной борьбе за титул "первого публичного разработчика больших языковых моделей" Китая. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Несмотря на статус "единорогов", финансовые результаты китайских игроков пока значительно уступают западным аналогам.

Zhipu AI (выходцы из Университета Цинхуа) в 2024 году получила доход в размере $44,4 млн (312,4 млн юаней).

MiniMax (фокусируется на видеомонтаже и ИИ-спутниках) задекларировала $30,5 млн.

Для сравнения, ожидаемый годовой доход OpenAI в этом году достигает $13 млрд, а Anthropic – $9 млрд. Впрочем, китайские компании имеют гораздо более скромные оценки – примерно по $4 млрд каждая.

Путь к листингу и инвесторы

Оба стартапа поддерживаются техгигантами Alibaba и Tencent. Ожидается, что дебют на бирже состоится уже в январе 2026 года, что позволит компаниям привлечь сотни миллионов долларов для дальнейшей разработки моделей.

Эти компании ведут ожесточенную гонку за то, чтобы стать первыми отечественными стартапами в сфере генеративного искусственного интеллекта, которые выйдут на биржу 

– отмечают аналитики рынка.

Zhipu AI сейчас сосредоточена на создании решений для государственных структур, тогда как MiniMax активно масштабирует потребительские продукты, такие как приложение Talkie, которое уже имеет миллионы пользователей.

Технологические гиганты поддержали Трампа: Microsoft, Google и Nvidia присоединились к "Миссии Genesis"18.12.25, 22:51 • 5288 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Техника
Bloomberg L.P.
Гонконг
Майкрософт
Google