Китайські ШІ-гіганти Zhipu та MiniMax розкрили доходи перед виходом на біржу

$42.340.00
49.590.00
ukenru
01:25 • 10313 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
21 грудня, 20:13 • 20186 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 25968 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 34381 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 33870 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 45577 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 70537 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 79693 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 45310 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 38464 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.4м/с
89%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Макрон оголосив про будівництво нового авіаносця для Франції попри бюджетну кризу21 грудня, 19:45 • 4288 перегляди
Зірка горорів Джеймс Ренсон помер у 46 років: судмедексперти назвали причину21 грудня, 21:19 • 11346 перегляди
Акумуляторний бум у Китаї: ШІ та "зелена" енергетика спричинили рекордний попит01:43 • 3238 перегляди
"Шанувати батьків, а не відправляти гроші в Україну": Венс назвав пріоритети адміністрації Трампа02:55 • 6984 перегляди
Перемовини в Маямі завершено: спецпосланець путіна дмитрієв покинув Флориду03:48 • 10504 перегляди
Публікації
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 23412 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 46104 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 79693 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 117165 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 86250 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Ніколас Мадуро
Джеффрі Епштайн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білий дім
Венесуела
Реклама
УНН Lite
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 18584 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 20352 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 32549 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 55438 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 38186 перегляди
Актуальне
Техніка
Золото
Дипломатка
Фільм
Соціальна мережа

Китайські ШІ-гіганти Zhipu та MiniMax розкрили доходи перед виходом на біржу

Київ • УНН

 • 206 перегляди

Китайські стартапи Zhipu AI та MiniMax, конкуренти OpenAI, пройшли лістинг-слухання на Гонконгській біржі. Компанії вперше оприлюднили фінансові показники, готуючись до IPO у січні 2026 року.

Китайські ШІ-гіганти Zhipu та MiniMax розкрили доходи перед виходом на біржу

Китайські стартапи Zhipu AI та MiniMax, яких називають головними конкурентами OpenAI у Піднебесній, пройшли лістинг-слухання на Гонконгській фондовій біржі. Компанії вперше оприлюднили свої фінансові показники, готуючись до запеклої боротьби за титул "першого публічного розробника великих мовних моделей" Китаю. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Попри статус "єдинорогів", фінансові результати китайських гравців поки що значно поступаються західним аналогам.

Zhipu AI (вихідці з Університету Цінхуа) у 2024 році отримала дохід у розмірі $44,4 млн (312,4 млн юанів).

MiniMax (фокусується на відеомонтажі та ШІ-супутниках) задекларувала $30,5 млн.

Для порівняння, очікуваний річний дохід OpenAI цього року сягає $13 млрд, а Anthropic – $9 млрд. Втім, китайські компанії мають набагато скромніші оцінки – приблизно по $4 млрд кожна.

Шлях до лістингу та інвестори

Обидва стартапи підтримуються техгігантами Alibaba та Tencent. Очікується, що дебют на біржі відбудеться вже у січні 2026 року, що дозволить компаніям залучити сотні мільйонів доларів для подальшої розробки моделей.

Ці компанії ведуть запеклу гонку за те, щоб стати першими вітчизняними стартапами у сфері генеративного штучного інтелекту, які вийдуть на біржу 

– зазначають аналітики ринку.

Zhipu AI наразі зосереджена на створенні рішень для державних структур, тоді як MiniMax активно масштабує споживчі продукти, такі як додаток Talkie, який вже має мільйони користувачів.

Технологічні гіганти підтримали Трампа: Microsoft, Google та Nvidia приєдналися до "Місії Genesis"18.12.25, 22:51 • 5288 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Техніка
Bloomberg
Гонконг
Microsoft
Google