Китайські ШІ-гіганти Zhipu та MiniMax розкрили доходи перед виходом на біржу
Київ • УНН
Китайські стартапи Zhipu AI та MiniMax, конкуренти OpenAI, пройшли лістинг-слухання на Гонконгській біржі. Компанії вперше оприлюднили фінансові показники, готуючись до IPO у січні 2026 року.
Китайські стартапи Zhipu AI та MiniMax, яких називають головними конкурентами OpenAI у Піднебесній, пройшли лістинг-слухання на Гонконгській фондовій біржі. Компанії вперше оприлюднили свої фінансові показники, готуючись до запеклої боротьби за титул "першого публічного розробника великих мовних моделей" Китаю. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Попри статус "єдинорогів", фінансові результати китайських гравців поки що значно поступаються західним аналогам.
Zhipu AI (вихідці з Університету Цінхуа) у 2024 році отримала дохід у розмірі $44,4 млн (312,4 млн юанів).
MiniMax (фокусується на відеомонтажі та ШІ-супутниках) задекларувала $30,5 млн.
Для порівняння, очікуваний річний дохід OpenAI цього року сягає $13 млрд, а Anthropic – $9 млрд. Втім, китайські компанії мають набагато скромніші оцінки – приблизно по $4 млрд кожна.
Шлях до лістингу та інвестори
Обидва стартапи підтримуються техгігантами Alibaba та Tencent. Очікується, що дебют на біржі відбудеться вже у січні 2026 року, що дозволить компаніям залучити сотні мільйонів доларів для подальшої розробки моделей.
Ці компанії ведуть запеклу гонку за те, щоб стати першими вітчизняними стартапами у сфері генеративного штучного інтелекту, які вийдуть на біржу
Zhipu AI наразі зосереджена на створенні рішень для державних структур, тоді як MiniMax активно масштабує споживчі продукти, такі як додаток Talkie, який вже має мільйони користувачів.
Технологічні гіганти підтримали Трампа: Microsoft, Google та Nvidia приєдналися до "Місії Genesis"18.12.25, 22:51 • 5288 переглядiв