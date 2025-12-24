Лицензии для игорного бизнеса можно будет получить через Дию
Киев • УНН
Правительство приняло постановление, позволяющее подавать заявления на лицензии для азартных игр через Дию. Это важный шаг к цифровизации и прозрачности игорного бизнеса.
Правительство приняло постановление о подаче заявления на получение лицензии в сфере азартных игр через "Дію". Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, пишет УНН.
Подробности
Он отметил, что это важный шаг к полной цифровизации и прозрачности сферы игорного бизнеса.
Уже скоро запустим соответствующую услугу. Компании смогут подавать заявки на получение лицензии онлайн, без бумаг и визитов в госагентство PlayCity. Еще больше удобства для бизнеса и прозрачности для государства
Федоров добавил, что решение о выдаче лицензий пока будет принимать PlayCity, компании будут получать уведомления в "Дії". Следующий шаг — полная автоматизация процесса выдачи лицензий, где решение принимает система на основании четких критериев.
