Лицензии для игорного бизнеса можно будет получить через Дию

Эксклюзив
11:46 • 2136 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
11:12 • 3138 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
08:22 • 10244 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 27420 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 44501 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 59496 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 66641 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 41059 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 50787 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 22172 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
публикации
Эксклюзивы
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
11:46 • 2102 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 15:15 • 59485 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo23 декабря, 14:58 • 36556 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 66635 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 50780 просмотра
Лицензии для игорного бизнеса можно будет получить через Дию

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Правительство приняло постановление, позволяющее подавать заявления на лицензии для азартных игр через Дию. Это важный шаг к цифровизации и прозрачности игорного бизнеса.

Лицензии для игорного бизнеса можно будет получить через Дию

Правительство приняло постановление о подаче заявления на получение лицензии в сфере азартных игр через "Дію". Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, пишет УНН.

Подробности

Он отметил, что это важный шаг к полной цифровизации и прозрачности сферы игорного бизнеса. 

Уже скоро запустим соответствующую услугу. Компании смогут подавать заявки на получение лицензии онлайн, без бумаг и визитов в госагентство PlayCity. Еще больше удобства для бизнеса и прозрачности для государства

- говорится в сообщении.

Федоров добавил, что решение о выдаче лицензий пока будет принимать PlayCity, компании будут получать уведомления в "Дії". Следующий шаг — полная автоматизация процесса выдачи лицензий, где решение принимает система на основании четких критериев.

Более 2,5 тысячи заблокированных сайтов и миллионы штрафов: обнародованы итоги работы PlayCity03.12.25, 18:14 • 3663 просмотра

Ольга Розгон

ЭкономикаТехнологии
Кабинет Министров Украины
Михаил Федоров