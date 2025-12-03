Более 2,5 тысячи заблокированных сайтов и миллионы штрафов: обнародованы итоги работы PlayCity

Михаил Федоров обнародовал результаты первых шести месяцев работы государственного агентства PlayCity. Среди них: обновление правил рынка азартных игр, борьба с нелегальным контентом и перезапуск лотерейного сектора. Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в своем телеграм-канале, передает УНН.

Полгода назад мы запустили государственное агентство PlayCity, которое трансформирует подходы к регулированию игорного рынка. Агентство уже начало борьбу с незаконной рекламой и системную очистку рынка от нелегальных организаторов азартных игр - говорится в сообщении.

За полгода работы PlayCity обновило законодательство. Правительство приняло ряд решений, в результате которых появились современные стандарты ответственной игры и обновленные лицензионные условия. Впервые в Украине введены лимиты на участие в азартных играх.

На фоне возобновления процесса лицензирования, поступления в бюджет от лицензий превысили 1,4 млрд грн. Федоров отмечает, что прозрачные правила помогли вывести часть рынка из тени.

Также заблокировано более 2 500 онлайн-казино, удалено более 280 страниц в соцсетях, содержавших незаконную рекламу азартных игр. За продвижение нелегального контента блогеры и медиа получили штрафы более чем на 52 млн грн.

Прозрачность и безопасность. Лишаем лицензий компании за связи с РФ, запустили, создаем новый реестр лудоманов. За нарушение процесса отчетности летом организаторы получили штрафы на 13,6 млн грн - сообщает Михаил Федоров.

К тому же, впервые за 12 лет перезапущен рынок лотерей. До этого он работал в "серой" зоне, из-за чего бюджет недополучил миллиарды гривен. Теперь эта сфера будет работать в правовом поле и уплачивать все налоги и лицензионные платежи в полном объеме.

Продолжаем реформировать игорный рынок. Цифровизируем процессы, уничтожаем коррупцию и стимулируем поступления в бюджет - подчеркнул чиновник.

Напомним

Государственное агентство PlayCity сообщило, что Государственная система онлайн-мониторинга (ГСОМ) азартных игр будет запущена в две очереди, с ориентировочным сроком полноценного запуска второй очереди в декабре 2026 года. Первая очередь ГСОМ, разработка которой началась в сентябре 2025 года, будет стоить почти 26 млн грн и позволит мониторить переводы средств игроков и их идентификаторы.