Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
ВР приняла Бюджет на 2026 год
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
Более 2,5 тысячи заблокированных сайтов и миллионы штрафов: обнародованы итоги работы PlayCity

Киев

Государственное агентство PlayCity за полгода обновило правила рынка азартных игр, заблокировало более 2500 онлайн-казино и взыскало более 52 млн грн штрафов за незаконную рекламу. Также перезапущен рынок лотерей, что принесет миллиарды гривен в бюджет.

Более 2,5 тысячи заблокированных сайтов и миллионы штрафов: обнародованы итоги работы PlayCity

Михаил Федоров обнародовал результаты первых шести месяцев работы государственного агентства PlayCity. Среди них: обновление правил рынка азартных игр, борьба с нелегальным контентом и перезапуск лотерейного сектора. Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в своем телеграм-канале, передает УНН.

Полгода назад мы запустили государственное агентство PlayCity, которое трансформирует подходы к регулированию игорного рынка. Агентство уже начало борьбу с незаконной рекламой и системную очистку рынка от нелегальных организаторов азартных игр

- говорится в сообщении.

За полгода работы PlayCity обновило законодательство. Правительство приняло ряд решений, в результате которых появились современные стандарты ответственной игры и обновленные лицензионные условия. Впервые в Украине введены лимиты на участие в азартных играх.

На фоне возобновления процесса лицензирования, поступления в бюджет от лицензий превысили 1,4 млрд грн. Федоров отмечает, что прозрачные правила помогли вывести часть рынка из тени.

Также заблокировано более 2 500 онлайн-казино, удалено более 280 страниц в соцсетях, содержавших незаконную рекламу азартных игр. За продвижение нелегального контента блогеры и медиа получили штрафы более чем на 52 млн грн.

Прозрачность и безопасность. Лишаем лицензий компании за связи с РФ, запустили, создаем новый реестр лудоманов. За нарушение процесса отчетности летом организаторы получили штрафы на 13,6 млн грн

- сообщает Михаил Федоров.

К тому же, впервые за 12 лет перезапущен рынок лотерей. До этого он работал в "серой" зоне, из-за чего бюджет недополучил миллиарды гривен. Теперь эта сфера будет работать в правовом поле и уплачивать все налоги и лицензионные платежи в полном объеме.

Продолжаем реформировать игорный рынок. Цифровизируем процессы, уничтожаем коррупцию и стимулируем поступления в бюджет

- подчеркнул чиновник.

Государственное агентство PlayCity сообщило, что Государственная система онлайн-мониторинга (ГСОМ) азартных игр будет запущена в две очереди, с ориентировочным сроком полноценного запуска второй очереди в декабре 2026 года. Первая очередь ГСОМ, разработка которой началась в сентябре 2025 года, будет стоить почти 26 млн грн и позволит мониторить переводы средств игроков и их идентификаторы.

Алла Киосак

